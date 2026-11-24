Устройство выполнено в довольно тонком корпусе, а масса не превышает 200 граммов

10 000 мАч, 40 Вт и 15 уровней защиты за $37. Представлен Huawei All-in-One Charging Power Bank (40W 10000)

Huawei представила новый мобильный аккумулятор с поддержкой зарядки мощностью до 40 Вт и встроенным кабелем USB-C. Новинка под названием Huawei All-in-One Charging Power Bank (40W 10000) оснащена батареей ёмкостью 10 000 мА·ч и одним портом USB-C. Цена устройства составляет 250 юаней ($37).

Толщина корпуса — 15,6 мм, вес — 190 граммов. На верхней грани расположены встроенный кабель USB-C и дополнительный порт USB-C, благодаря чему можно одновременно подключать два устройства.

Новинка поддерживает протоколы быстрой зарядки SCP, UFCS, PD, PPS и QC, что позволяет использовать её с широким спектром устройств. Huawei также заявляет об использовании защищённых аккумуляторных элементов собственного стандарта, четырёхуровневой системе контроля температуры NTC и 15 уровнях защиты.