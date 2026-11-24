Honor Magic 9 Pro Max уже стал хитом в Китае, а сейчас стартуют глобальные продажи: 8000 мА·ч, 100 Вт, 200 Мп, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 за $1460 ⁠ 3

Honor запустила глобальные продажи флагманского смартфона Magic 9 Pro Max, первым зарубежным рынком стала Малайзия. В Европе устройство ожидается только в январе. При выходе на глобальный рынок смартфон сохранил почти все характеристики китайской версии, но емкость аккумулятора снизилась.

Международная версия Honor Magic 9 Pro Max оснащается батареей на 8000 мА·ч — на 800 мА·ч меньше, чем у модели для китайского рынка. Покупателям предложены три конфигурации памяти: 12/256 ГБ, 12/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ. Также за пределами Китая доступны все три варианта оформления корпуса: черный, серебристый и зеленый.

В Малайзии предзаказы открылись 24 ноября и продлятся до 3 декабря. При этом местным покупателям доступна только версия с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти. Её цена составляет 5999 малайзийских ринггитов (около $1460).

Вместе с предзаказом покупатели получат набор подарков и дополнительных услуг. В него входят скидка на 300 ринггитов, купон на покупку Professional Imaging Kit на 300 ринггитов, беспроводная колонка Harman Kardon Aura Studio 5 и магнитный сменный чехол для смартфона. Также предусмотрены три месяца подписки Google AI Pro с облачным хранилищем на 5 ТБ и расширенная защита устройства: страховка на год от повреждений жидкостью и механических повреждений передней и задней панелей, продлённая гарантия и два года обслуживания с заменой аккумулятора.

Напомним, Honor Magic 9 Pro Max построен на однокристальной системе Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Он оснащен камерой с двумя 200-мегапиксельными датчиками, предустановленной MagicOS 11 на базе Android 17, 6,8-дюймовым экраном OLED с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2868 × 1320 пикселей. Смартфон поддерживает 100-ваттную проводную зарядку, 80-ваттную беспроводную и обратную проводную мощностью 27 Вт.

Ранее инсайдер Digital Chat Station сообщил, что линейка смартфонов Honor Magic 9 разошлась тиражом более 500 тысяч экземпляров и стала лидером среди Android-флагманов в Китае.