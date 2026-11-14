SpaceX успешно запустила гигантскую ракету Starship, но первая попытка вернуть обе ступени провалилась

SpaceX провела 15-й испытательный запуск сверхтяжелой ракеты Starship. Старт состоялся сегодня в 01:47 по московскому времени. Изначально миссия должна была стать первой, в рамках которой компания одновременно вернула бы обе ступени ракеты и поймала их роботизированными манипуляторами стартовой башни Mechazilla. Однако этот план выполнить не удалось.

После горячего разделения ступеней корабль Starship успешно запустил двигатели Raptor и продолжил полет по заданной траектории. Ускоритель Super Heavy также выполнил маневр возвращения, но затем SpaceX сообщила, что посадки на башню не будет. В итоге Super Heavy V3 приводнился в Мексиканском заливе (очень близко к берегу) и сразу же взорвался (что типично при такой посадке).

На данный момент Starship продолжает свой полет: он уже вышел на орбиту, где должен запустить 26 спутников Starlink V3 и совершить 14 витков вокруг Земли. А дальше космический корабль должен приземлиться на башню Mechazilla. Но получится ли — пока вопрос. Если все пойдет по плану, Starship должен вернуться на место пуска примерно через сутки после старта.