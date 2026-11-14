Около 30% владельцев iPhone Duo вернули смартфон Apple в течение двух недель: итоги большого опроса 9to5Mac

Примерно треть покупателей складного смартфона iPhone Duo решила вернуть устройство и забрать деньги. Такие результаты показал опрос читателей издания 9to5Mac, в котором приняли участие почти 6000 человек.

Причины возврата оказались разными. Одним покупателям не понравилось отсутствие привычного Face ID и необходимость пользоваться Touch ID, другие остались недовольны камерами или слишком маленьким внешним дисплеем. Некоторые посчитали неудобным постоянное раскрытие смартфона ради полноценного экрана. Один из владельцев рассказал, что после поездки в пустыню Сахара песок попал в шарнир устройства: при открытии раздавался хруст, а сам смартфон перестал раскладываться полностью.

Apple называет iPhone Duo самым значительным изменением iPhone со времён выхода оригинальной модели. Смартфон отличается не только складной конструкцией, но и непривычными пропорциями внешнего экрана, а также совершенно другим способом взаимодействия с устройством. Поэтому часть покупателей, вероятно, решила попробовать новинку в рамках предусмотренного Apple 14-дневного периода возврата, а затем отказаться от неё.