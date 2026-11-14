США накрыла волна технических сбоев — проблемы с интернетом и связью по всей стране
Во всех аэропортах страны уже приостановили вылеты самолетов
Национальная метеорологическая служба США (NWS) сообщила о масштабных проблемах с интернетом и связью, затронувших всю страну. Из-за сбоя пользователи могут столкнуться с недоступностью информации на официальных сайтах ведомства или получать устаревшие данные, сообщает Reuters.
Технические специалисты уже работают над устранением неполадок. В NWS пообещали восстановить работу сервисов как можно скорее.
Ранее сообщалось, что на фоне проблем со связью во всех аэропортах США приостановили вылеты самолетов.