Во всех аэропортах страны уже приостановили вылеты самолетов

США накрыла волна технических сбоев — проблемы с интернетом и связью по всей стране ⁠ 1

Национальная метеорологическая служба США (NWS) сообщила о масштабных проблемах с интернетом и связью, затронувших всю страну. Из-за сбоя пользователи могут столкнуться с недоступностью информации на официальных сайтах ведомства или получать устаревшие данные, сообщает Reuters.

Технические специалисты уже работают над устранением неполадок. В NWS пообещали восстановить работу сервисов как можно скорее.

Ранее сообщалось, что на фоне проблем со связью во всех аэропортах США приостановили вылеты самолетов.