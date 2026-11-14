США накрыла волна технических сбоев — проблемы с интернетом и связью по всей стране

Во всех аэропортах страны уже приостановили вылеты самолетов

Национальная метеорологическая служба США (NWS) сообщила о масштабных проблемах с интернетом и связью, затронувших всю страну. Из-за сбоя пользователи могут столкнуться с недоступностью информации на официальных сайтах ведомства или получать устаревшие данные, сообщает Reuters.

США накрыла волна технических сбоев — проблемы с интернетом и связью по всей стране
Источник изображения: ИИ Gemini

Технические специалисты уже работают над устранением неполадок. В NWS пообещали восстановить работу сервисов как можно скорее.

Ранее сообщалось, что на фоне проблем со связью во всех аэропортах США приостановили вылеты самолетов.

Сети и серверыИсточники:Reuters

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