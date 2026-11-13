Nvidia рассматривает главу Arm на смену Хуангу — акции обеих компаний падают

На фоне кадрового кризиса инвесторы опасаются, что последствия скандала вокруг Хуанга затронут не только саму компанию, но и весь рынок ИИ-чипов

Nvidia рассматривает генерального директора Arm Рене Хааса в числе возможных преемников Дженсена Хуанга, сообщает Financial Times со ссылкой на источники. Хаас проработал в Nvidia 7 лет, где дорос до вице-президента и руководителя направления вычислительных продуктов, а в 2013 году перешёл в Arm. Он возглавил британского разработчика процессорных архитектур в 2022 году и руководил подготовкой компании к выходу на биржу Nasdaq.

По данным FT, Хаас — один из нескольких кандидатов: официально ему пока не предложили должность, и неизвестно, согласится ли он её занять. Nvidia временно возглавляет финансовый директор Колетт Кресс. Reuters не смогло независимо подтвердить информацию о переговорах.

Nvidia рассматривает главу Arm на смену Хуангу — акции обеих компаний падают
Источник изображения: сгенерировано Muse

После публикации сообщения FT акции Arm ускорили падение и на американских торгах теряли более 5%, бумаги Nvidia — более 3%. В пятницу, 13 ноября, снижение Nvidia продолжилось: акции подешевели на 2,9%, до $161,40, после падения на 4,3% днём ранее. Аналитики связывают нервозность рынка с неопределённостью вокруг будущего руководства компании, которую Хуанг возглавлял более 30 лет.

Однако смена генерального директора — не единственный риск для Nvidia. Как отмечает Barron's, главным источником дальнейшего давления на акции могут стать последствия скандала вокруг Хуанга: расследования и усиление внимания американских властей к связям компании с Китаем и контролю за экспортом передовых чипов. На этом фоне инвесторы оценивают не только способность Nvidia продолжать рост без основателя, но и возможные последствия для её бизнеса и всей индустрии искусственного интеллекта.

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