Xiaomi выпустила финальную HyperOS 4 для 14 моделей смартфонов Xiaomi и Redmi — список устройств

Сегодня, 13 ноября, Xiaomi запустила в Китае третью волну обновления HyperOS 4 — финальную версию прошивки получают 14 моделей смартфонов Xiaomi и Redmi, а также 5 моделей планшетов.

Перечень устройств третьей волны выглядит так:

Xiaomi 15 Ultra;

Xiaomi 15 Ultra Dual Satellite Edition;

Xiaomi 15S Pro;

Xiaomi 15 Pro;

Xiaomi 15;

Xiaomi Mix Flip 2;

Xiaomi Civi 5 Pro;

Redmi K80 Pro;

Redmi K80 Pro Champion Edition;

Redmi K80 Ultra;

Redmi K80;

Redmi Turbo 4 Pro;

Redmi Turbo 4 Pro Harry Potter Edition;

Redmi Turbo 4;

Xiaomi Pad 7 Ultra;

Xiaomi Pad 7S Pro 12.5;

Xiaomi Pad 7 Pro;

Xiaomi Pad 7;

Redmi K Pad.

До 30 ноября 2026 года обновление начнут получать ещё несколько устройств. Среди смартфонов это Redmi Note 17 Pro, Note 17, Note 15 Pro+, Note 15 Pro и Note 15. В списке планшетов — Redmi Pad 2 Pro в разных версиях, включая модификации с поддержкой 5G и Harry Potter Edition. Кроме того, обновление выйдет для телевизоров Xiaomi TV S Mini LED 2025 и Redmi TV X 2026.

HyperOS 4 получила новые функции ИИ — в систему интегрированы Super Xiao Ai 2.0 и собственная большая языковая модель MiMo. Разработчики также повысили плавность работы и обеспечили более тесную интеграцию устройств экосистемы Xiaomi.