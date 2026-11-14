700 тыс. американцев рекомендовали парковать свои BMW X3, BMW X5 и еще с десяток других моделей BMW на улице, подальше от других машин и зданий — машины могут загореться

Американское подразделение BMW отзывает 720 796 автомобилей из-за риска возгорания, причем загореться машины могут даже с выключенным двигателем. Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) рекомендовало до устранения неисправности парковать машины на улице, подальше от зданий и других авто.

Причиной проблемы стал недостаточно герметичный электрический разъём водяного насоса. В него может проникнуть вода, вызвав короткое замыкание и последующее возгорание. Примечательно, что эти автомобили уже отзывали в 2024 году из-за аналогичного дефекта, однако проведённый ремонт не решил проблему. BMW известно примерно о десяти связанных с неисправностью случаях в США. Сведений о пострадавших и авариях нет.

Под отзыв попали автомобили 2012–2018 годов выпуска — BMW 2-й, 3-й, 4-й и 5-й серий, X1, X3, X4, X5 xDrive40e, Z4 и 328xi Gran Turismo. Способ окончательного устранения дефекта пока разрабатывается. Ремонт у официальных дилеров будет бесплатным, уведомления владельцам планируют рассылать с 25 декабря.