9000 мАч, 80 Вт, 200 Мп. Оператор раскрыл характеристики Honor 700 Pro, Honor 700 и Honor 700S

Honor представит новые смартфоны линейки Honor 700 23 ноября, но оператор China Telecom уже раскрыл подробности о характеристиках линейки, в которую войдут три модели — Honor 700, Honor 700 Pro и Honor 700S.

По данным оператора, модели получат одинаковые экраны с диагональю 6,57 дюйма, 50-мегапиксельные фронтальные камеры и аккумуляторы емкостью 9000 мА·ч. Устройства будут поддерживать проводную зарядку мощностью 80 Вт, а в качестве программной платформы выступит MagicOS 11 на базе Android 17.

Honor 700 Pro (каталожный номер — FAP-AN00) станет самой мощной моделью серии — в основу аппаратной платформы ляжет SoC Snapdragon 8 Gen 5. Вариантов памяти будет три: 12/256 ГБ, 12/512 ГБ и 16/512 ГБ. В главном модуле основной камеры будет 200-мегапиксельный сенсор, в перископном модуле с оптическим зумом 3,5х — 50-мегапиксельный датчик, а в модуле со сверхширокоугольным объективом будет 12-мегапиксельный сенсор. Вес смартфона — 213 г. Ещё одна общая особенность — дополнительный экран на задней панели, встроенный в блок основной камеры. Диагональ — 1,72 дюйма. Цветов заявлено четыре: голубой, светло-голубой, розовый и белый. Габариты Honor 700 Pro, как и двух других моделей, — 156 × 74,7 × 7,96 мм.

Honor 700 (FAA-AN00) будет построен на SoC Snapdragon 8s Gen 4, конфигурации памяти — 12/256, 12/512 и 16/256 ГБ. Набор камер такой же, как у Pro-версии. Honor 700 Pro и Honor 700 будут поддерживать внешний телеконвертер, позволяющий расширить возможности зума. Вес Honor 700 составляет 211 г.

Самым доступным устройством линейки станет Honor 700S (FAS-AN00). Он получит SoC Snapdragon 7 Gen 4, 12 ГБ ОЗУ и 256/512 ГБ флеш-памяти. В отличие от старших моделей, перископного модуля не будет, но будет 200-мегапиксельная камера и модуль с 12-мегапиксельным сенсором. Вес смартфона — 208 г.

Цены на все три новинки объявят непосредственно во время презентации 23 ноября.