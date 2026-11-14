Китайская замена Airbus A319: COMAC испытывает укороченный лайнер C919 для полетов в условиях высокогорья

Н даже будучи укороченным, он сможет брать на борт до 160 пассажиров

Китайская COMAC начала испытания укороченной версии пассажирского самолета C919. Вопреки ожиданиям, первым новым вариантом лайнера стала не увеличенная модификация для перевозки большего числа пассажиров, а уменьшенная — C919-600. Она предназначена прежде всего для полетов в аэропорты высокогорных районов Китая.

Китайская замена Airbus A319: COMAC испытывает укороченный лайнер C919 для полетов в условиях высокогорья
Источник изображения: AIN // David McIntosh

В Китае насчитывается 46 аэропортов на высоте более 1524 метров, а 25 из них расположены выше 2438 метров. На больших высотах разреженный воздух снижает тягу двигателей и ухудшает взлетные характеристики самолетов. В сочетании с высокими температурами и окружающими горными массивами это ограничивает допустимую массу самолета, количество пассажиров и объем перевозимого груза.

Показательный пример — аэропорт Нгари-Гунса, расположенный на высоте 4274 метра. Согласно анализу реальных полетных данных Airbus A319, опубликованному в отраслевом журнале COMAC, при наличии 128 кресел авиакомпания могла продавать лишь около 105 билетов. Полезная нагрузка ограничивалась примерно 10 тоннами. Новый C919-600 должен частично решить эту проблему за счет меньшей массы.

По опубликованным данным, COMAC убрала из фюзеляжа шесть секций, сократив его длину примерно на 3,6 метра. Сам производитель заявляет вместимость от 140 до 160 пассажиров. При этом самолет, как сообщается, сохранит двигатели LEAP-1C базового C919. Среди других изменений — увеличение запаса кислорода для пассажиров с 15 до 60 минут и адаптация навигационного оборудования для сложных горных маршрутов.

У проекта уже есть заказчик. В 2024 году Tibet Airlines заказала 40 высокогорных C919 и стала стартовым эксплуатантом этой модификации. Поставки, по сообщениям китайских СМИ, планируется начать в 2028 году. При этом рынок для такого самолета довольно узкий: 25 самых высокогорных аэропортов Китая обслужили в 2025 году лишь 0,64% общего пассажиропотока страны. Почти две трети этого трафика пришлось на Лхасу.

Параллельно COMAC разрабатывает и увеличенный C919-800. Он должен вместить до 240 пассажиров и конкурировать с Airbus A321neo. Таким образом, китайский производитель развивает сразу два направления: компактный лайнер для сложных высокогорных условий и более вместительную версию для массового рынка. Однако первой до летных испытаний добралась именно укороченная модификация — благодаря конкретному запросу китайских авиакомпаний и уже оформленному заказу.

АвиацияAirbusCOMACавиаИсточники:AIN

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