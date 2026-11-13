Intel выпустила 20-ядерный процессор Core Ultra 7 260K, но купить его не получится

Тот же Core Ultra 7 265K, но с частотой 5,4 ГГц

Intel представила новый настольный процессор Core Ultra 7 260K. Правда, купить его не получится: CPU доступен только в составе готовых игровых компьютеров, продаваемых через американского ретейлера Newegg. Эксклюзивность таких систем подтвердил сам ретейлер ресурсу Tom’s Hardware.

Intel выпустила 20-ядерный процессор Core Ultra 7 260K, но купить его не получится
Источник изображения: Intel

Core Ultra 7 260K построен на архитектуре Arrow Lake и получил 20 ядер: восемь производительных P-ядер и 12 энергоэффективных E-ядер. Объём кеша L3 составляет 30 МБ, TDP — 125 Вт. Максимальная частота P-ядер — 5,4 ГГц. Процессор поддерживает оперативную память DDR5-6400 объёмом до 256 ГБ.

По характеристикам новинка близка к Core Ultra 7 265K. У них одинаковое количество ядер, объём кэша и частота P-ядер — 3,9 ГГц. Главное отличие заключается в максимальной частоте: у 260K она на 100 МГц ниже — 5,4 против 5,5 ГГц.

На данный момент Core Ultra 7 260K предлагается в двух предварительно сконфигурированных ПК. Модель Kaze II Aqua комплектуется видеокартой GeForce RTX 5060 с 8 ГБ памяти, а Flux II Aqua — GeForce RTX 5070 с 12 ГБ. Обе системы получили 32 ГБ оперативной памяти DDR5-6000 и SSD 1 ТБ. Цены, соответственно, $1700 и $2000.

ПроцессорыIntelИсточники:Videocardz

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