Lada Azimut получит три ранее не заявленных электронных ассистента — их обнаружили на выставке «Поехали 2026»

Среди новых функций — предупреждение о столкновении сзади и помощь при выезде задним ходом

На выставке «Поехали 2026» раскрылись новые подробности оснащения кроссовера Lada Azimut. В списке характеристик указаны три электронных ассистента, которые ранее не фигурировали в опубликованных перечнях оборудования модели.

Lada Azimut
Lada Azimut
Источник изображения: iXBT.com // Софья Юрченко

Речь идёт о системе предупреждения о столкновении сзади, предупреждении о небезопасном выходе из автомобиля и помощи при выезде задним ходом. Все три функции перечислены в разделе опционального оснащения наряду с уже известной системой контроля слепых зон. Пока неизвестно, в каких комплектациях они появятся и будут ли доступны с начала продаж.

Характеристики&nbsp;Lada Azimut
Характеристики Lada Azimut
Источник изображения: iXBT.com // Софья Юрченко

Появились и новые подробности о перечне базового оборудования. Согласно выставочной табличке, Lada Azimut уже в начальной версии получит датчики дождя и света. Ранее среди стандартных функций назывались светодиодная оптика, цифровая приборная панель, мультимедийная система с сервисами Сбера, камера заднего вида с омывателем, бесключевой доступ, дистанционный запуск двигателя, электрический стояночный тормоз и кондиционер.

Lada Azimut
Lada Azimut
Источник изображения: iXBT.com // Софья Юрченко

Остальные характеристики в целом соответствуют опубликованным ранее данным. Длина кроссовера составляет 4416 мм, ширина — 1838 мм, высота — 1606 мм, колёсная база — 2675 мм. Объём багажника — 508 л. Предусмотрены атмосферные двигатели объёмом 1,6 и 1,8 л мощностью 120 или 132 л. с. соответственно, шестиступенчатая механическая коробка передач или вариатор.

Серийное производство Lada Azimut началось в сентябре 2026 года. Автомобиль построен на модернизированной платформе Lada Vesta. Начало продаж ожидается до конца года, но официальные цены пока не объявлены.

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Авто и транспортАвтоВАЗLada AzimutПоехали 2026Источники:Корреспондент iXBT.com

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