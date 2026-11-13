К исторической миссии Starship всё готово: SpaceX получила лицензию на 15-й полёт сверхтяжелой ракеты Starship всего за 3 часа 45 минут до старта ⁠ 3

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выдало SpaceX лицензию на проведение 15-го испытательного полёта Starship. Разрешение получили всего за 3 часа 45 минут до старта — это самый поздний срок выдачи лицензии за всю историю программы. Последнее препятствие для запуска устранено.

На этот раз SpaceX готовит одно из самых важных испытаний Starship. Компания впервые попытается вернуть на стартовую площадку и поймать башней Mechazilla сразу обе ступени ракеты — ускоритель Super Heavy V3 и сам космический корабль Starship. Ранее SpaceX уже несколько раз успешно ловила ускорители предыдущей версии, но для новой модификации Super Heavy такая попытка станет первой.

Корабль уже прошёл выкатку и подготовку к полёту. На его теплозащитном экране появились новые скруглённые плитки, а также дополнительные крепления в наиболее уязвимых местах. Среди других заметных деталей — надпись Don’t Panic, индекс корабля, белый логотип возле двигательного отсека и даже автограф блогера MrBeast на одной из термоплиток.

В грузовой отсек Starship загрузили 26 спутников Starlink V3. Каждый из них должен добавить сети около 1 Тбит/с пропускной способности, поэтому вся партия обеспечит дополнительные 26 Тбит/с. Три спутника также оснастят камерами для съёмки теплозащитного экрана во время возвращения корабля в атмосферу. Полученные изображения помогут инженерам оценить состояние плиток после прохождения наиболее горячего участка полёта.

Согласно плану миссии, Starship выйдет на орбиту высотой около 275 км и проведёт там более 22 часов, совершив примерно 14 витков вокруг Земли. После этого корабль должен вернуться к стартовой площадке. Однако попытка захвата состоится только в том случае, если специалисты подтвердят исправность всех необходимых систем. Ускоритель Super Heavy после отделения также выполнит тормозной манёвр и попробует вернуться к башне для захвата.

Старт Flight 15 запланирован на 13 ноября в 16:45 по техасскому времени (01:45 14 ноября по Москве). Прямая трансляция SpaceX должна начаться примерно за полчаса до запуска и продлиться до попытки захвата корабля.