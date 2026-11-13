К исторической миссии Starship всё готово: SpaceX получила лицензию на 15-й полёт сверхтяжелой ракеты Starship всего за 3 часа 45 минут до старта

В рамках этой миссии SpaceX впервые попробует словить башней Mechazilla сразу обе ступени ракеты

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выдало SpaceX лицензию на проведение 15-го испытательного полёта Starship. Разрешение получили всего за 3 часа 45 минут до старта — это самый поздний срок выдачи лицензии за всю историю программы. Последнее препятствие для запуска устранено.

К исторической миссии Starship всё готово: SpaceX получила лицензию на 15-й полёт сверхтяжелой ракеты Starship всего за 3 часа 45 минут до старта
Источник изображения: SpaceX

На этот раз SpaceX готовит одно из самых важных испытаний Starship. Компания впервые попытается вернуть на стартовую площадку и поймать башней Mechazilla сразу обе ступени ракеты — ускоритель Super Heavy V3 и сам космический корабль Starship. Ранее SpaceX уже несколько раз успешно ловила ускорители предыдущей версии, но для новой модификации Super Heavy такая попытка станет первой.

Корабль уже прошёл выкатку и подготовку к полёту. На его теплозащитном экране появились новые скруглённые плитки, а также дополнительные крепления в наиболее уязвимых местах. Среди других заметных деталей — надпись Don’t Panic, индекс корабля, белый логотип возле двигательного отсека и даже автограф блогера MrBeast на одной из термоплиток.

В грузовой отсек Starship загрузили 26 спутников Starlink V3. Каждый из них должен добавить сети около 1 Тбит/с пропускной способности, поэтому вся партия обеспечит дополнительные 26 Тбит/с. Три спутника также оснастят камерами для съёмки теплозащитного экрана во время возвращения корабля в атмосферу. Полученные изображения помогут инженерам оценить состояние плиток после прохождения наиболее горячего участка полёта.

Согласно плану миссии, Starship выйдет на орбиту высотой около 275 км и проведёт там более 22 часов, совершив примерно 14 витков вокруг Земли. После этого корабль должен вернуться к стартовой площадке. Однако попытка захвата состоится только в том случае, если специалисты подтвердят исправность всех необходимых систем. Ускоритель Super Heavy после отделения также выполнит тормозной манёвр и попробует вернуться к башне для захвата.

Старт Flight 15 запланирован на 13 ноября в 16:45 по техасскому времени (01:45 14 ноября по Москве). Прямая трансляция SpaceX должна начаться примерно за полчаса до запуска и продлиться до попытки захвата корабля.

Наука и космосSpaceXStarshipИсточники:FCCSpaceX

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