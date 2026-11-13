Нейросеть вместо репетитора: «Алиса AI» пришла в «Госуслуги» для школьников

В приложении «Госуслуги Моя школа» появился инструмент на основе нейросети «Алиса AI», который поможет родителям заниматься с детьми математикой. С его помощью можно разбирать домашние задания, повторять пропущенные темы и готовиться к контрольным работам. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры России.

Модуль «Для учёбы» рассчитан на учеников с 5-го по 11-й класс и уже доступен в 20 пилотных регионах, где приложение используется в качестве основного электронного дневника.

Нейросеть не предоставляет готовые решения, а объясняет материал простым языком, помогает разобраться в ходе решения задачи и предлагает аналогичные упражнения для самостоятельной практики. Обучение построено на подсказках и наводящих вопросах, которые позволяют школьнику самостоятельно прийти к ответу.

Разработкой инструмента занимаются специалисты «Яндекс Образования» совместно с учителями и методистами. Найти его можно в родительской версии приложения в разделах «Математика» и «Алгебра».

«Госуслуги Моя школа» также объединяет электронный дневник, расписание занятий и другие инструменты для организации школьной жизни семьи. Доступ к персональным данным имеют только родитель и ребёнок.