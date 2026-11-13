Нейросеть вместо репетитора: «Алиса AI» пришла в «Госуслуги» для школьников

ИИ-помощник доступен в 20 регионах

В приложении «Госуслуги Моя школа» появился инструмент на основе нейросети «Алиса AI», который поможет родителям заниматься с детьми математикой. С его помощью можно разбирать домашние задания, повторять пропущенные темы и готовиться к контрольным работам. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры России.

Нейросеть вместо репетитора: «Алиса AI» пришла в «Госуслуги» для школьников
Источник изображения: ИИ Grok Imagine

Модуль «Для учёбы» рассчитан на учеников с 5-го по 11-й класс и уже доступен в 20 пилотных регионах, где приложение используется в качестве основного электронного дневника.

Нейросеть не предоставляет готовые решения, а объясняет материал простым языком, помогает разобраться в ходе решения задачи и предлагает аналогичные упражнения для самостоятельной практики. Обучение построено на подсказках и наводящих вопросах, которые позволяют школьнику самостоятельно прийти к ответу.

Разработкой инструмента занимаются специалисты «Яндекс Образования» совместно с учителями и методистами. Найти его можно в родительской версии приложения в разделах «Математика» и «Алгебра».

«Госуслуги Моя школа» также объединяет электронный дневник, расписание занятий и другие инструменты для организации школьной жизни семьи. Доступ к персональным данным имеют только родитель и ребёнок.

Искусственный интеллектМинцифрыГосуслугиИсточники:Минцифры

Не пропускайте наши новостиДобавьте сайт в предпочитаемые источники, чтобы видеть нас чащеДобавить в Google

Предыдущая публикация: Microsoft научилась прятать бэкдор в 10 нейронах: ИИ-агент может годами работать нормально, а затем выполнить вредоносный кодСледующая публикация: Lada Azimut получит три ранее не заявленных электронных ассистента — их обнаружили на выставке «Поехали 2026»
Главное
Все новости
10 минут назадLada Azimut получит три ранее не заявленных электронных ассистента — их обнаружили на выставке «Поехали 2026»
15 минут назадMicrosoft научилась прятать бэкдор в 10 нейронах: ИИ-агент может годами работать нормально, а затем выполнить вредоносный код
20 минут назадЛичные данные пользователей Telegram утекли через службу поддержки
28 минут назадAliExpress: самые востребованные бюджетные ноутбуки в России осени 2026 года⁠⁠⁠
56 минут назад2Grok Build открыл без пароля 35 578 приложений: среди них оказались данные SpaceXSI, больниц и военных подрядчиков
14:472Глобальный сбой Microsoft оставил миллионы людей без Outlook и нарушил работу железных дорог в нескольких странах
14:32ИИ-агенты объявили об открытии поселения майя, которое археологи описали год назад
14:0317Ростех создал электродвигатели для дронов втрое легче прежних
13:475OpenAI заработала рекордные $10 млрд за квартал, но продолжает терять по $11 млрд
13:392Reuters: в Китае строят ИИ-дата-центры на $3,2 млрд с запрещёнными чипами Nvidia
13:113Claude столкнулся с массовым сбоем: пользователи не могут войти в аккаунты и работать с ИИ
12:276Таблетки на колесах: роботы Яндекса начали доставку из аптек
12:132Крупнейшее обновление ИИ в поиске: Google выпустила Gemini 4 Hydrogen для всех пользователей
11:598Автомобиль с правом на возврат: Wildberries начал продавать проверенные машины с пробегом
11:49Не проехать свою остановку: 2ГИС обновил навигатор для пассажиров
11:452Судебная тяжба двух конкурентов: Axiom обвинила Vast Space в копировании планов пилотируемых миссий для NASA
11:4013В России запустили новый суперкомпьютер производительностью 390 терафлопс
11:35Разрядился телефон? Whoosh покажет, где взять портативный аккумулятор
11:231Важные звонки больше не потеряются: абоненты «СберМобайла» смогут сами решать, какие звонки блокировать
10:56Samsung выпустит Galaxy A18 5G: к выходу готовы сразу несколько версий
Первый NAS в истории Xiaomi произвёл фурор: компания обошла Synology и сразу захватила треть рынка Поднебесной10:4358Первый NAS в истории Xiaomi произвёл фурор: компания обошла Synology и сразу захватила треть рынка Поднебесной Xiaomi поднялась на второе место в Китае
10:275Аналог космических дата-центров Илона Маска. В Китае выпущена новая партия современных спутников
10:105RISC-V вместо привычных ARM или x86: представлен маршрутизатор Start9
Сотрудники Nvidia требуют вернуть Дженсена Хуанга на пост главы компании10:0743Сотрудники Nvidia требуют вернуть Дженсена Хуанга на пост главы компании Внутренняя петиция собрала более 1600 комментариев, большинство из которых поддерживают возвращение основателя компании
10:074Сотни тысяч аккумуляторов Bose могут перегреваться и воспламеняться
09:496«Настоящее спасение для вашей поясницы». Xiaomi выпустила умную подушку для офисных кресел
09:418Пять уникальных особенностей Honor 700, включая батарею на 9000 мА·ч и рамку менее 1 мм, назвали до выхода
09:371Он выдерживает прокол, нагрев и не загорается. Представлен магнитный аккумулятор с беспроводной зарядкой Neoseek Pure 10
09:255Новинка Apple с 7-дюймовым экраном за $300. Первые HomeView добрались до владельцев
09:195Представлен первый глюкометр Huawei
09:141Главу Huawei заметили с новым смартфоном в руке
08:499Лазерную связь Starlink будут использовать для слежения за ракетными пусками