Проблемы начались во время обновления сетевой инфраструктуры и затронули Outlook, Teams, SharePoint и Copilot

Microsoft извинилась за масштабный сбой своих сервисов, который продолжался почти сутки ⁠ 5

Microsoft принесла извинения пользователям после масштабного сбоя, который нарушил работу облачных сервисов компании почти на 24 часа. Проблемы с подключением начались в четверг и затронули Outlook, Teams, SharePoint, Copilot и другие компоненты Microsoft 365.

Сбой пришёлся на рабочее время в Азии и Европе, а в пятницу утром затронул пользователей в США. Помимо почты и календарей, проблемы возникли у сторонних сервисов, интегрированных с продуктами Microsoft. Доступ к почте и другим функциям начал постепенно восстанавливаться в пятницу, однако некоторым клиентам потребовалось больше времени.

В Microsoft объяснили произошедшее проблемой, возникшей при предыдущем расширении сетевых мощностей. Компания заявила, что устранила первопричину сбоя и не обнаружила признаков вредоносной активности. Инженеры продолжили работу над восстановлением сервисов и стабилизацией соединений.

«Мы глубоко сожалеем о перебоях, которые этот инцидент вызвал у наших клиентов и партнёров», — заявили в Microsoft. Компания сообщила о полномасштабной работе над восстановлением и улучшением сервисов.