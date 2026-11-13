Стартовали продажи премиум-флагмана Samsung W27

Он создан в сотрудничестве с China Telecom и поддерживает спутниковую связь

Samsung и China Telecom запустили продажи складного флагманского смартфона W27. Новинка предлагается в двух конфигурациях: 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ. Цены —19 и 22 тыс. юаней — примерно 2850 и 3300 долларов соответственно.

Модель создана на базе Galaxy Z Fold8 Ultra, но получила поддержку спутниковой связи через китайскую систему Tiantong. При активации услуги покупателям предоставят год прямого подключения к спутникам, 300 минут спутниковых звонков и 100 текстовых сообщений.

Вся премиальность Galaxy W27 — во внешнем оформлении. Аппарат получил варианты расцветки с красными и синими элементами, а рамка корпуса, шарнир, блок камер и декоративные кольца вокруг объективов выполнены в золотистом цвете. На задней панели размещён логотип Heart for the World.

Смартфон базируется на SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5 и оснащен двумя дисплеями Dynamic AMOLED 2X: внешним диагональю 6,5 дюйма и внутренним складным с диагональю 8 дюймов. Они поддерживают адаптивную частоту обновления до 120 Гц, пиковая яркость достигает 3000 нит.

В основной камере используются датчики с разрешением 200 Мп, 50 Мп (сверхширокоугольный модуль) и 10 Мп (модуль с телеобъективом). Разрешение обеих фронтальных камер составляет 10 Мп. Емкость аккумулятора — 5000 мА·ч, мощность зарядки — 45 Вт. Внешний экран и задняя панель защищены стеклом Corning Gorilla Glass Ceramic 3. Также заявлены функции Galaxy AI и Samsung Knox.