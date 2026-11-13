США запретят китайским ИИ-компаниям удалённо использовать американские ускорители в зарубежных дата-центрах

Минторг США готовит новые экспортные ограничения, которые распространят контроль на 7 стран Юго-Восточной Азии и могут вступить в силу уже в ноябре

Китайские ИИ-компании могут лишиться возможности арендовать вычислительные мощности на американских ускорителях через дата-центры за пределами КНР. Министерство торговли США завершает работу над правилом, которое запретит такой удалённый доступ. Об этом сообщает The Information со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией. Новые ограничения могут объявить уже в этом месяце.

Правила расширят действующий экспортный контроль в отношении полупроводников, который проводит Бюро промышленности и безопасности (BIS) Минторга США. Ограничения затронут ещё 7 стран, включая Сингапур, Малайзию и Таиланд. Через эти государства китайские разработчики получали доступ к зарубежным вычислительным мощностям, а также могли организовывать поставки ускорителей в обход прямых ограничений.

К аренде зарубежных дата-центров китайские компании обратились после того, как США ограничили прямые поставки передовых ускорителей в Китай. По данным Reuters, Tencent, Alibaba и ByteDance заключали соглашения с операторами дата-центров за рубежом, получая доступ к мощным чипам Nvidia для обучения ИИ-моделей. Теперь такие договорённости привлекли внимание американских регуляторов.

Против дальнейшего ужесточения экспортного контроля выступала Nvidia. Компания настаивала, что чрезмерные ограничения мешают американским производителям конкурировать на мировом рынке. Окончательный вариант правил Минторг США пока согласовывает с другими ведомствами.