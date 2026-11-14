Система на основе цинк-бромидных аккумуляторов за 25 лет потеряет всего 3,6% своей емкости

В Германии построят «пауэрбанк» на 30 МВт·ч без лития и кобальта: он рассчитан на 25 лет работы и температуры до -20 °C

В Германии появится крупная система хранения электроэнергии на основе цинк-бромидных аккумуляторов. Она сможет выдавать мощность до 7,5 МВт и накапливать до 30 МВт·ч энергии. Разработчики обещают срок службы до 25 лет, а потеря емкости за все это время, по их оценкам, не превысит 3,6%.

Проект реализуют коммунальная компания Stadtwerke Gaggenau и энергетическая CAPAC AG. Технологию поставит американская Eos Energy Enterprises. В основе системы Eos Indensity лежит водная цинк-бромидная химия — без лития, кобальта, ванадия и редкоземельных элементов.

Одно из преимуществ таких аккумуляторов — негорючий электролит, который снижает риск возгорания и взрыва. Благодаря этому батарейные модули можно размещать плотнее. Их конструкция напоминает детали Lego: блоки допускается устанавливать друг на друга или рядом, экономя площадь. Система также не требует активного охлаждения и рассчитана на работу при температурах от -20 до 50 °C.

Новая установка будет работать в четырехчасовом режиме: накапливать излишки электричества во время высокой выработки солнечных и ветровых электростанций, а затем отдавать энергию в сеть при росте спроса. При этом сама технология поддерживает хранение энергии в течение 4–16 часов. Строительство планируют начать в 2027 году, а запуск намечен на 2028-й.

Стоимость проекта оценивается примерно в 15,2 млн евро. Его разместят на территории бывшего предприятия по хранению сжиженного газа Stadtwerke Gaggenau. После запуска объект должен стать одним из крупнейших в Европе комплексов накопления энергии на основе цинк-бромидных аккумуляторов.