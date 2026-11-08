Представлен «неправильный» Harley-Davidson: построенный на базе индийской модели мотоцикл Sprint 2027 за $6000 получил одноцилиндровый мотор на 27 л.с.

Harley-Davidson представила Sprint — мотоцикл начального уровня, с помощью которого компания рассчитывает привлечь молодых и начинающих райдеров. Модель 2027 года получила одноцилиндровый двигатель объёмом 440 кубических сантиметров, цена —6000 долларов.

Новый Sprint сохранил характерные для марки черты: низкое сиденье, изогнутый руль, наклонённую переднюю вилку и литые колёса. При этом снаряжённая масса мотоцикла составляет 187 килограммов — почти на 45 килограммов меньше, чем у других моделей Harley-Davidson.

Двигатель развивает 27 лошадиных сил и 38 Н·м крутящего момента. Он работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач. По словам инженеров компании, в работу мотора намеренно добавили некоторую неравномерность, чтобы приблизить его звучание к легендарным V-твин. Впрочем, нужно отметить, что Sprint 1960-х годов тоже был одноцилиндровым.

Объём топливного бака составляет 9,1 литра, а заявленный расход — около 2,9 литра на 100 километров. В стандартное оснащение входят 3,5-дюймовый дисплей, светодиодная оптика и антиблокировочная система тормозов. За доплату покупатели смогут установить боковые сумки и ветровое стекло.

В основе Sprint лежит модель X440, созданная индийской Hero MotoCorp и продаваемая под маркой Harley-Davidson на азиатских рынках. Новинку адаптировали для западных покупателей; собирать её будут на предприятии Harley-Davidson в Пенсильвании.

С новой моделью Harley-Davidson намерена побороться за покупателей, которые рассматривают сравнительно недорогие мотоциклы небольшого объёма, в том числе модели Royal Enfield и Triumph.