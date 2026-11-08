Эпоха Pentium уходит: из Linux удалят старый код, оптимизированный для Intel MMX

Разработчики Linux собираются удалить из ядра остатки кода, оптимизированные для набора инструкций Intel MMX. Как сообщает Phoronix, изменения могут войти в Linux 7.5, выход которого ожидается в 2027 году.

Новшества затронут работу программных RAID-массивов — объединений нескольких накопителей: из ядра удалят более 800 строк — их заменят десятком строк нового кода. Это не означает отказа от программного RAID на старых компьютерах. Пользователи процессоров эпохи Pentium MMX и Pentium II по-прежнему смогут применять его, но без ускоренного пути вычислений с использованием MMX.

Большая часть подобных оптимизаций исчезла из Linux ещё около пяти лет назад, когда разработчики удалили MMX-код управления памятью. Сейчас состоится новый этап чистки.

Intel представила процессоры Pentium с поддержкой MMX в 1997 году. Набор инструкций создавался для ускорения мультимедийных и других вычислений, а затем его поддержку добавили и другие производители x86-процессоров. Позднее появились более современные наборы инструкций — AMD 3DNow! и Intel SSE.