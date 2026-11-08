Водоплавающий Starship S40 стал первым космическим кораблём, попавшим в новый гигантский ангар GigaBay

Корабль Starship S40, неожиданно переживший 13-й испытательный полёт и длительное (больше месяца) плавание в океане, стал первым космическим кораблем, который доставили в новый ангар GigaBay компании SpaceX.

На данный момент ангар, вероятно, будут использовать как временную стоянку для Starship S40. Это позволит освободить рабочее пространство в Mega Bay 2 и не мешать сборке новых Starship. Полноценная работа с лётными аппаратами в GigaBay пока не началась: завершить строительство объекта планируют к концу 2026 года.

Сам S40 после перенесённых испытаний выглядит далеко не лучшим образом. Впрочем, учитывая долгий путь, проделанный кораблем к месту нынешнего хранения, это не удивительно.

Ранее SpaceX рассказала о плане 15-го испытательного полета Starship, планируемого на 14 ноября: корабль должен совершить 14 витков вокруг Земли, после чего его попробуют словить при помощи «Мехазиллы». Получится или нет — скоро узнаем.