Airbus нужно поставить 249 самолётов за два месяца — иначе годовой план останется невыполненным

За два месяца Airbus должен сделать то, чего ещё не делал за один месяц

Airbus передал заказчикам 74 коммерческих самолёта в октябре 2026 года. С начала года концерн поставил 621 лайнер. Чтобы достичь целевого показателя примерно в 870 самолётов, ему осталось передать ещё 249 машин за ноябрь и декабрь — в среднем по 124–125 ежемесячно.

Это значительно выше нынешних производственных результатов компании. Лучший месяц Airbus в 2026 году пока июнь, когда заказчики получили 89 самолётов. Для сравнения, за ноябрь и декабрь прошлого года концерн поставил в общей сложности 208 лайнеров. Даже для достижения прошлогоднего результата в 793 самолёта ему теперь необходимо передать ещё 172 машины.

Гендиректор Airbus Гийом Фори сообщил, что проблемы с качеством, выявленные на самолётах A330neo и A321neo, удалось локализовать. В октябре компания также получила 202 новых заказа, включая крупные сделки с лизинговыми компаниями Aviation Capital Group и Avolon. Последняя заказала 110 самолётов семейства A320neo и A330-900. Среди других клиентов — Biman Bangladesh Airlines, заказавшая десять лайнеров, в том числе четыре A350-900.

Всего с начала года Airbus получил 1376 заказов, 71 заказ был аннулирован.