Россия хочет сохранить особый режим для иностранных самолётов ещё на два года

Лизинговые самолёты Boeing и Airbus останутся в России до 2029 года? Минтранс подготовил новый проект постановления ⁠ 1

Минтранс России подготовил проект постановления правительства о продлении особого режима эксплуатации иностранных самолётов и двигателей, взятых авиакомпаниями в лизинг. Предполагается, что действующие правила сохранятся до конца 2028 года. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на документ.

Проект подготовлен для защиты российских юридических лиц от последствий действий недружественных стран. Как следует из пояснительной записки, продление режима необходимо, чтобы авиакомпании могли продолжать выполнять обязательства по договорам лизинга иностранных воздушных судов.

Особый режим позволяет российским перевозчикам не возвращать самолёты иностранным лизингодателям, оформлять их страхование по российским правилам, а также проводить техническое обслуживание и ремонт по отечественным стандартам. Эти меры действуют в условиях санкционных ограничений, осложнивших взаимодействие с зарубежными владельцами воздушных судов и поставщиками услуг.

Проект постановления уже направили в Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта, которая передала его авиакомпаниям для ознакомления. Ответы от перевозчиков ожидаются до 17 ноября. После этого проекту предстоит пройти дальнейшее согласование.