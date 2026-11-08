Долгожданные Boeing 777-9 снова задерживаются — Lufthansa придется и дальше летать на старых Airbus A340

Boeing 777X опаздывает уже на семь лет

Boeing предупредил Lufthansa, что первые широкофюзеляжные лайнеры 777-9 не будут поставлены в первом квартале 2027 года, как планировалось ранее. Теперь немецкая авиакомпания рассчитывает получить самолёты во втором квартале следующего года, однако и этот срок пока не гарантирован. Из-за очередного переноса 777-9 не попадёт в летнее расписание Lufthansa на 2027 год.

Долгожданные Boeing 777-9 снова задерживаются — Lufthansa придется и дальше летать на старых Airbus A340
Источник изображения: Boeing

Чтобы выполнить запланированные рейсы, перевозчик продолжит эксплуатировать больше Airbus A340-300. Ранее глава Lufthansa Group Карстен Шпор называл сохранение этих самолётов в строю как минимум до 2027 года «планом Б» на случай новых задержек Boeing. По мере поступления 777-9 четырёхдвигательные Airbus будут постепенно выводить из эксплуатации.

Шпор рассчитывает, что в течение 2027 года Lufthansa всё же получит менее десяти новых Boeing. Кроме того, компания рассматривает возможность перенаправить во Франкфурт часть Boeing 787, изначально предназначенных для Austrian Airlines. Это должно помочь компенсировать возможную нехватку самолётов в 2028 году.

Очередная задержка связана с незавершённой сертификацией 777-9. В частности, Boeing ещё предстоит доработать уплотнение двигателя GE9X. До одобрения этих изменений Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA) нельзя завершить оставшиеся испытания по стандартам ETOPS, необходимым для полётов на увеличенные расстояния от запасных аэродромов.

Lufthansa является стартовым заказчиком 777-9 и ожидает получить 20 таких лайнеров. Программа Boeing 777X уже значительно отстаёт от первоначального графика: самолёт должен был выйти на рынок ещё в 2020 году, но технические сложности и затянувшаяся сертификация неоднократно переносили начало поставок.

АвиацияAirbusBoeingавиаИсточники:AviaNews

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