Ядерный ровер и башня связи: NASA формирует первую сеть инфраструктуры для лунной базы

Аппарат PROMISE создадут из запасных частей марсоходов Curiosity и Perseverance, что позволит уложиться в бюджет менее $400 млн и обеспечить круглосуточную работу в зонах без солнечного света

NASA официально забронировало место для ядерного ровера PROMISE на лунном южном полюсе с запуском не позднее конца 2028 года. Аппарат Polar Rover for Observation, Mapping, and In-Situ Exploration (PROMISE — «Полярный ровер для наблюдений, картографирования и изучения ресурсов на месте») будет доставлен ракетой-носителем Blue Moon Mark 1 компании Blue Origin. Основная миссия рассчитана на 18 месяцев работы в условиях постоянной темноты вблизи полярных кратеров.

Конструкция ровера базируется на наземном испытательном стенде MAGGIE, созданном ранее для марсохода Curiosity, с дополнением запасных узлов и компонентов от аппаратов Curiosity и Perseverance. Вместо солнечных панелей PROMISE получит многоцелевой радиоизотопный термоэлектрический генератор (РИТЭГ — ядерный источник энергии, преобразующий тепло распада изотопов в электричество) со списанным топливом от аппарата Cassini, что обеспечит тепло и питание во время лунной ночи. На борту размещены копии бура TRIDENT, масс-спектрометра MSOLO, инфракрасного спектрометра NIRVSS, нейтронного спектрометра, радиометра LAFORGE, датчика радиации, лазерного отражателя и камеры Lunar Dashcam. Система автономной навигации протестирует построение карт местности и движение в полной темноте, а анализ взаимодействия колёс с реголитом выявит механические свойства лунного грунта.

Источник изображения: NASA

Стоимость программы оценивается ниже $400 млн вместе с доставкой, что стало возможным благодаря повторному использованию существующего оборудования. Ранее проект VIPER был отменён в июле 2024 года из-за превышения бюджета и сроков, однако его инструменты теперь интегрированы в PROMISE.

Параллельно NASA анонсировало систему miniCAST (Mini-Communications and Solar Tower — мини-вышка связи и солнечной энергетики) для генерации электроэнергии, хранения энергии, беспроводной зарядки и передачи данных. Компоненты разработают Honeybee Robotics, Redwire и Yank Technologies при интеграции в Космическом центре Маршалла, а первые заявки на полностью готовые энергосистемы появятся в начале 2027 года.

В рамках обновления транспортной программы агентство заключило 6 контрактов на сумму $1,3 млрд долларов для запуска спутников связи, дронов MoonFall и демонстрационных посадочных аппаратов на ракетах Falcon 9, New Glenn и Terran R. Отдельно SpaceX проведёт тестирование дальней связи через спутники Starlink, выведенные и развёрнутые ракетой Starship, хотя эта система пока что не планируется как постоянная инфраструктура.

Одновременно утверждён список из 8 компаний-поставщиков для следующей программы Commercial Lunar Payload Services (CLPS 2.0 — программа коммерческой доставки грузов на Луну), которые получат право конкурировать за доставку, но не получили прямых заказов. Планируется, что переход от разрозненных миссий к связанной сети транспорта, энергетики и связи задаст стандарт для создания устойчивого лунного присутствия без постоянного участия человека.