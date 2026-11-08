Внедорожник Geely Battleship 700 с трехмоторной системой 1129 л. с. и дизельный гибрид Chery: названы лучшие двигатели Китая

В Китае подвели итоги автомобильной премии China Heart 2026 — названы 10 лучших силовых установок с двигателями внутреннего сгорания. Среди отмеченных разработок оказались бензиновые и дизельные моторы, а также гибридные системы китайских и зарубежных производителей. В этом году жюри испытало 14 моделей. Премия China Heart существует с 2015 года и считается одной из наиболее заметных отраслевых наград в Китае. Эксперты оценивали не только сами двигатели, но и отдельные инженерные решения, включая системы выпуска и модульные платформы.

В числе лучших — Hongqi H9 PHEV. Его подключаемая гибридная установка объединяет двухлитровый турбомотор и электропривод с двухступенчатой трансмиссией. Суммарная мощность составляет 462 л. с., тяговая батарея ёмкостью 40,4 кВт·ч обеспечивает до 275 км пробега на чистом электричестве (по циклу CLTC). Заявленный расход топлива — 5,19 л на 100 км.

Geely Battleship 700 получил награду за двухлитровый двигатель BHE20-EFZ, разработанный совместным предприятием Geely и Renault Horse Powertrain. В составе гибридной установки с тремя электромоторами он обеспечивает общую мощность 1129 л. с. Также в число лучших вошел дизельный гибридный пикап Chery Stockman. Его 2,5-литровый турбодизель работает вместе с электромотором, общая мощность составляет 476 л. с., крутящий момент — 800 Н·м. Заявленный расход в гибридном режиме — всего 2 л на 100 км.

В список также вошёл трёхлитровый дизель GWM Poer Alpha мощностью 231 л. с. и с крутящим моментом 620 Н·м. Жюри отметило его конструкцию, направленную на снижение шума и вибраций, а также соответствие экологическому стандарту China VI-b. Среди других лауреатов — гибридные системы минивэнов Denza D9, Buick GL8 Encasa и GAC E8 PHEV, силовая установка MG 07 DMH, модульная архитектура Volvo XC70 и гибридный Volkswagen Passat ePro с двигателем EA211.