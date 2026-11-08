Построенная Росатомом белорусская атомная станция выработала 70 млрд кВт⋅ч электроэнергии

Суммарная выработка Белорусской атомной электростанции достигла 70 млрд кВт⋅ч с момента подключения первого энергоблока к объединённой энергосистеме страны. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Беларуси.

По данным ведомства, за счёт работы станции удалось заместить более 18 млрд кубометров природного газа и сократить зависимость от импортируемых энергоресурсов. Сейчас БелАЭС обеспечивает около 40% потребностей республики в электроэнергии.

Белорусская АЭС расположена в Гродненской области, недалеко от Островца. Её построили по российскому проекту «АЭС-2006», генеральным подрядчиком выступил «Атомстройэкспорт», входящий в «Росатом». Первый энергоблок подключили к энергосистеме 3 ноября 2020 года, в промышленную эксплуатацию он был введён в июне 2021-го. Второй блок начал выдавать электричество в мае 2023 года, промышленная эксплуатация стартовала 1 ноября того же года. В перспективе может быть построен и третий энергоблок.