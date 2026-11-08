Новые Kia Sorento и Kia Carnival выйдут к 2029 году

Причем у Carnival появится водородная версия

Kia готовит масштабное обновление модельного ряда к концу десятилетия. Согласно утёкшему внутреннему документу компании, в 2028–2029 годах компания планирует выпустить новые поколения кроссовера Sorento и минивэна Carnival, обновить пикап Tasman и коммерческий фургон Bongo, а также представить электрический внедорожник EV7.

Актуальный Kia Sorento
Актуальный Kia Sorento
Источник изображения: Kia

Документ, как утверждается, связан с комитетом по стабильности занятости Kia и содержит производственные планы четырёх заводов в Южной Корее. Новое поколение Carnival получит гибридную силовую установку, которую получил совершенно новый Hyundai Tucson. Кроме того, к 2029 году минивэн может получить водородную версию с топливными элементами, позаимствованными у Hyundai Nexo.

Пятое поколение Sorento, согласно утечке, запустят в производство в 2028 году. Кроссовер получит самозарядную гибридную установку. Одновременно Kia собирается доработать пикап Tasman, продажи которого оказались ниже первоначальных ожиданий.

Ещё одной новинкой станет полностью электрический Kia EV7. Он займёт промежуточное положение между моделями EV5 и EV9. Производство планируют организовать на заводе в Кванджу. Там же к 2028 году начнут выпускать обновленную коммерческую модель Bongo.

Авто и транспортKiaавтоИсточники:Carscoops

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