Производитель гуманоидных роботов Agility Robotics выходит на Nasdaq: компания станет первой в США публичной фирмой, специализирующейся на человекоподобных роботах

Её финансовая отчётность показывает убыток в $138,1 млн, а крупнейший заказ на 1000 роботов стоимостью более $300 млн ещё предстоит выполнить

Американская Agility Robotics, разработчик гуманоидного робота Digit, готовится начать торги на бирже Nasdaq под тикером AGLT. Компания станет первой в США публичной фирмой, специализирующейся на человекоподобных роботах. Выход на биржу состоялся через слияние с компанией Churchill Capital Corp XI — инвестиционной структурой, созданной специально для объединения с частным бизнесом и последующего размещения его акций. Сделка оценила существующий акционерный капитал Agility почти в $2,5 млрд.

Компания рассчитывает привлечь $465 млн до вычета расходов, включая $100 млн, уже полученных ранее. При этом финансовые показатели сейчас сильно отличаются от биржевой оценки. Согласно документам, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), выручка Agility за прошлый год составила $1,8 млн, а Business Insider сообщает о чистом убытке в $138,1 млн. В 2025 году компания также израсходовала $99,8 млн на ведение бизнеса.

Более половины выручки обеспечили всего 5 роботов, приобретённых одним из инвесторов Agility. Убыток непосредственно от продаж составил $2,7 млн — ещё до учёта затрат на исследования и другие направления. Около $38 млн общего убытка пришлось на неденежные расходы, связанные с выплатами сотрудникам акциями. В документах SEC компания предупреждает, что в обозримом будущем ожидает дальнейших убытков и роста операционных расходов.

Производитель гуманоидных роботов Agility Robotics выходит на Nasdaq: компания станет первой в США публичной фирмой, специализирующейся на человекоподобных роботах
Источник изображения: сгенерировано Muse

Сейчас роботы Digit работают на 9 площадках заказчиков, среди которых Amazon, Toyota и логистическая компания GXO. Следующий этап роста Agility связывает с новой моделью Digit 5. В отличие от предыдущих версий, она спроектирована для работы без защитных ограждений, необходимых более ранним модификациям. В документах компании указан заказ более чем на 1000 роботов общей стоимостью свыше $300 млн от одного клиента. Оплата должна поступать в течение трёх лет, однако выполнение заказа зависит от соблюдения сроков и поставки роботов с заявленными характеристиками.

Agility рассчитывает начать поставки в первой половине 2027 года, а к концу года сделать Digit 5 доступным для широкого круга заказчиков. Именно выполнение этого плана станет важнейшей проверкой заявленного спроса: пока стоимость крупного заказа многократно превышает годовую выручку компании. По словам аналитиков, наличие работающих роботов на предприятиях выделяет Agility среди многих разработчиков, хотя нынешний масштаб внедрения остаётся небольшим.

Среди инвесторов Agility — Amazon, Foxconn, Nvidia, SoftBank и венчурная компания DCVC. При оценке около $2,5 млрд она стоит дешевле ряда частных конкурентов, включая Figure AI, Apptronik и Neura Robotics. Выход на Nasdaq впервые даст публичному рынку возможность оценивать бизнес разработчика гуманоидных роботов не только по демонстрациям и обещаниям, но и по выручке, убыткам, расходам и фактическим поставкам.

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