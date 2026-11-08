США разрешили поставки ускорителей Nvidia H200 китайским компаниям, которых, похоже, даже не существует

Разрешения на поставку Nvidia H200 получили компании, связанные с государственными структурами КНР, занимающиеся военной связью и криптографией

Американские регуляторы разрешили примерно двум десяткам китайских компаний закупать или обслуживать ИИ-ускорители Nvidia H200. Однако расследование The New York Times выявило среди получателей разрешений фирмы, зарегистрированные по адресам пустующих помещений и связанные с организациями, попавшими под санкции США из-за сотрудничества с китайскими военными.

США разрешили поставки ускорителей Nvidia H200 китайским компаниям, которых, похоже, даже не существует
Источник изображения: Nvidia (опубликовано WCCFTech)

В частности, журналисты посетили зарегистрированный офис компании New Matrix в Пекине, но обнаружили там пустое помещение без вывесок и признаков работы. Фирма была создана около 17 месяцев назад и связана с инвестиционным фондом Wise Road, который США внесли в чёрный список в 2024 году. Другой получатель разрешения — Maginfra — также оказался зарегистрирован в фактически заброшенном офисе. Аналитики предполагают, что компания может быть связана с серверным производителем Inspur, ранее попавшим под американские ограничения.

При этом New Matrix и Maginfra получили разрешения не на использование ускорителей в собственных интересах, а на сборку серверов с H200 для неуказанных заказчиков. Среди других получателей лицензий расследователи обнаружили компании с более прямыми связями с оборонной инфраструктурой Китая. Например, Zhejiang Yindun Cloud Technology работает в дата-центрах провайдера, обслуживающего региональные оборонные ведомства и военные спутниковые сети.

По данным расследования, разрешения также получили связанные с государственными структурами компании, занимающиеся военной связью и криптографией. Бывший директор по Китаю в Совете национальной безопасности США Лиза Тобин заявила, что Минторг и Nvidia недостаточно тщательно проверяют конечных участников цепочек поставок. Эта ситуация может стать одним из вопросов на закрытом брифинге главы Nvidia Дженсена Хуанга для американских законодателей, запланированном на 18 ноября.

ВидеокартыNvidiaИсточники:WCCFThe New York Times

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