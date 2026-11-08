NASA объявило о наборе в 25-й отряд астронавтов для лунных программ и орбитальных станций

Отбор начнётся впервые за 2 года, кандидаты будут готовиться к высадкам на поверхность Луны и возможному продлению работы МКС до конца десятилетия

NASA официально открыло приём заявок на участие в отборе в 25-й поток кандидатов в астронавты. Это первый набор за последние 2 года, при этом с момента формирования первого отряда «Меркурий-7» в 1959 году в программу вошли всего 370 человек. Заявки принимаются до 3 декабря 2026 года, окончательный список кандидатов будет утверждён в конце 2027 года.

Будущие члены экипажа пройдут подготовку для работы на низкой околоземной орбите, выполнения операций на поверхности Луны и участия в будущих экспедициях программы «Артемида». По словам руководства агентства, новый отряд может потребоваться для поддержания экипажей на Международной космической станции, срок эксплуатации которой может быть продлён до 2030 года в случае задержки запуска коммерческих орбитальных платформ. Параллельно агентство планирует строительство базы на лунной поверхности, что требует расширения пула специалистов с опытом внекорабельной деятельности.

Источник изображения: NASA/Josh Valcarcel

Для подачи заявки необходимо быть гражданином США, иметь степень магистра в области естественных наук, технологий, инженерии или математики и проработать по специальности не менее 3 лет. Альтернативой выступает медицинское образование, завершение обучения в аккредитованной школе лётчиков-испытателей или 2 года работы над докторской диссертацией по техническим дисциплинам. Пилоты могут пройти отбор при наличии 1000 часов налёта командиром воздушного судна, из которых 850 часов должны приходиться на реактивные самолёты. Все претенденты обязаны успешно пройти медицинское обследование на пригодность к длительным космическим полётам.

Предшествующий, 24-й отряд, состоявший из 10 человек, был сформирован в 2025 году и стал первым в истории агентства, где количество женщин превысило число мужчин. Один из его членов, доктор Анна Менон (Anna Menon), уже совершила полёт в коммерческой миссии Polaris Dawn, став первой кандидаткой, побывавшей в космосе до официального зачисления в отряд. Текущий набор закроет кадровый дефицит перед масштабным переходом к регулярным лунным экспедициям и интеграцией пилотируемых кораблей с новыми орбитальными станциями, формируя основу для работы в условиях глубокого космоса и автономных орбитальных хабов.