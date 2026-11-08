Huawei подмяла под себя рынок роутеров в Китае, но самая популярная модель — Xiaomi AX3000T

Huawei заняла первое место по продажам домашних роутеров в китайских интернет-магазинах в третьем квартале 2026 года. На долю компании пришлось 24,9% проданных устройств и 30,9% выручки рынка. Иными словами, примерно каждый четвёртый купленный онлайн маршрутизатор оказался устройством Huawei.

Xiaomi AX3000T Источник изображения: Xiaomi

При этом рынок падает. По данным аналитической компании RUNTO, за июль — сентябрь в Китае продали 2,888 млн домашних роутеров — на 14,7% меньше, чем годом ранее. Выручка сократилась на 14,9%, до 690 млн юаней (около $103 млн). Средняя цена устройства составила примерно $35, практически не изменившись за год. Среди причин спада называют слабый потребительский спрос, сокращение субсидий и подорожание комплектующих, в том числе чипов памяти.

Второе место заняла TP-Link с долей 21,3% — на 1,4% больше, чем годом ранее. Росту помогли роутеры с поддержкой Wi-Fi 7, которые постепенно дешевеют и становятся доступнее покупателям. Xiaomi расположилась на третьем месте с долей 20,6%. При этом её модель AX3000T стала самым продаваемым роутером квартала.

Четвёртой оказалась ZTE с долей 18,9%, увеличившейся за год сразу на 4,2%. Компания стала единственным производителем из первой четвёрки, которому удалось одновременно нарастить продажи и выручку.

В сумме Huawei, TP-Link, Xiaomi и ZTE контролируют 85,8% онлайн-продаж домашних роутеров в Китае.