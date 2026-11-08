12 млн рублей за большой полноприводный гибрид Geely с мощностью 462 л.с. В Россию привезли Geely Galaxy V900

Это аналог GAC M8, Voyah Dream, Toyota Alhard и прочих подобных семейных минивэнов

Один из московских дилеров выставил на продажу в России гибридный минивэн Geely Galaxy V900. Как сообщает «Российская газета», это первый автомобиль такого класса в линейке бренда Galaxy. Машину привезли в страну по схеме параллельного импорта.

12 млн рублей за большой полноприводный гибрид Geely с мощностью 462 л.с. В Россию привезли Geely Galaxy V900
Источник изображения: Geely

Geely Galaxy V900 представляет собой последовательный гибрид длиной 5,36 м. Его силовая установка включает два электромотора общей мощностью 462 л. с. и 1,5-литровый бензиновый двигатель, который работает в качестве генератора и не связан напрямую с колёсами. На чистом электричестве минивэн способен проехать до 260 км, общий запас хода достигает 1220 км. Габариты машины — 5360 × 1998 × 1920 мм.

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Источник изображения: Geely

Выставленный на продажу экземпляр имеет полный привод и большой набор электронных ассистентов. За минивэн просят 12 млн рублей: автомобиль заметно дороже официально представленных на российском рынке конкурентов — GAC M8 и Voyah Dream, но при этом у Geely Galaxy V900 нет официальной гарантии.

Авто и транспортGeelyИсточники:Автопарк

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