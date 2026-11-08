Китайский премиум выходит на новый уровень. Представлен обновленный Hongqi H9: 800 вольт, 5,19 л/100 км, натуральная кожа, пневмоподвеска — за 330 тыс. юаней (4,05 млн рублей)

В Китае стартовали предпродажи обновленного седана Hongqi H9. Модель предложили в четырёх комплектациях по цене от 330 до 420 тыс. юаней — 4,05-5,15 млн российских рублей. Главным техническим новшеством стала подключаемая гибридная силовая установка.

Габариты автомобиля — 5230 х 1955 х 1515 мм, колёсная база — 3120 мм. Автомобиль получил 20-дюймовые колёсные диски.

Салон оформлен с использованием натуральной кожи. Главная особенность передней панели — новая мультимедийная система с тремя экранами, включая центральный дисплей диагональю 16,1 дюйма с разрешением 3K. Она работает на HarmonyOS 5. Аудиосистема тоже от Huawei — Huawei Sound с 25 динамиками и поддержкой пространственного звучания. Комплекс водительских ассистентов реализован на базе Huawei Qiankun ADS 5 High-end Edition и сразу четырех лидаров. Задним пассажирам обещают 172 мм пространства для коленей, объём багажника составляет 447 литров.

Hongqi H9 построен на специальной гибридной платформе с 800-вольтовой электрической архитектурой и поддержкой быстрой зарядки 6C. Силовая установка включает 2,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 197 л. с., двухступенчатую трансмиссию и тяговую батарею ёмкостью 40,4 кВт·ч. Запас хода на чистом электричестве — 275 км (CLTC), максимальная скорость — 238 км/ч, а заявленный расход топлива — 5,19 л на 100 км. Все версии оснащаются пневмоподвеской, системой адаптивного управления амортизаторами и полноуправляемым шасси с поворотом задних колёс на угол до 16 градусов.