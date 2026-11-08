Двуспальная кровать на высоте 10 км: Singapore Airlines показала новый первый класс своих дальнемагистральных самолетов Boeing 777 и Airbus A350

Singapore Airlines вложит $1,5 млрд в обновление салонов своих самолётов

Singapore Airlines представила новые интерьеры салонов для дальнемагистральных самолётов Boeing 777-9 и Airbus A350-900. На масштабную модернизацию авиакомпания направит более 2 млрд сингапурских долларов (около $1,5 млрд). Обновление затронет все классы обслуживания, бортовую развлекательную систему, Wi-Fi, питание и другие услуги.

Пассажиры экономкласса получат кресла с увеличенным пространством для ног, регулируемыми подголовниками и дополнительными местами для хранения вещей. В премиальном экономклассе расстояние между рядами увеличат до 1 метра, а спинки кресел будут откидываться на больший угол. В бизнес-классе появятся двери для большей приватности, регулируемые перегородки между центральными креслами и новые настройки положения сиденья.

Но сильнее всего изменится первый класс. Индивидуальные сьюты можно будет объединять в общее пространство с двухместным диваном, который раскладывается в двуспальную кровать размером 152 × 203 см. Также предусмотрены личный гардероб, дополнительные места для хранения и столик с беспроводной зарядкой.

Все классы получат новую развлекательную систему KrisWorld с сенсорными дисплеями разрешением 4K, пространственным звуком и подключением беспроводных наушников по Bluetooth.

Внедрение новых салонов начнётся во второй половине 2027 года. Полностью обновлённые интерьеры получат Boeing 777-9, Airbus A350-900 — новые кресла бизнес-класса. На A350-900ULR впервые появится первый класс.

 

АвиацияAirbusBoeingавиаИсточники:Business Insider

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