«Яковлеву» — создателю отечественных самолетов МС-21 и Superjet — не грозит банкротство, несмотря на иск «Ижстали»

В госкорпорации «Ростех» заявили, что авиастроительной компании «Яковлев» не грозит банкротство. Распространяемая в СМИ информация о возможном финансовом крахе предприятия не соответствует действительности, сообщили ТАСС в госкорпорации. По словам её представителей, компания стабильно работает и продолжает реализацию ключевых проектов — создает импортозамещённые пассажирские самолёты МС-21 и Superjet, которые имеют стратегическое значение для российской гражданской авиации. В госкорпорации назвали разговоры о возможном банкротстве предприятия беспочвенными.

Поводом для обсуждения финансового положения компании стало обращение «Ижстали» в Арбитражный суд Москвы с иском о признании «Яковлева» банкротом. Суд принял заявление к производству, первое заседание назначил на 18 января. «Яковлев» входит в Объединённую авиастроительную корпорацию, которая является частью «Ростеха».