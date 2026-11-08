KLM — одна из крупнейших авиакомпаний Европы — отказывается от лайнеров Airbus A320neo в пользу бразильских самолетов Embraer E195-E2

Авиакомпания KLM — один из крупнейших авиаперевозчиков Европы — объявила о масштабной реструктуризации, которая затронет около 5000 рабочих мест — почти 15% штата. При этом примерно 4000 должностей передадут внешним подрядчикам или переведут в другие подразделения группы Air France-KLM. Ещё около 1000 рабочих мест будут ликвидированы. Массовых увольнений руководство рассчитывает избежать за счёт естественной текучести кадров, добровольных уходов и переводов.

Реструктуризация должна помочь увеличить операционную рентабельность с 4,8% до 8% и улучшить годовой финансовый результат на 1 млрд евро. В рамках программы Back on Track авиакомпания уже сократила расходы на 750 млн евро, но намерена продолжить экономию. Гендиректор Марьян Ринтель назвала предстоящие изменения болезненными, но необходимыми.

Пересмотр затронет и парк самолётов. KLM сохранит заказанные Airbus A321neo, но откажется от планировавшихся закупок A320neo в пользу менее вместительных Embraer E195-E2. Это позволит лучше подбирать вместимость лайнеров под пассажиропоток. Кроме того, в ближайшие годы авиакомпания выведет из эксплуатации Boeing 737 и Embraer E190.