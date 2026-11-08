Microsoft впервые за 30 лет решила обновить редактор реестра Windows

Microsoft работает над более современной версией редактора реестра Windows — экспериментальное приложение на базе WinUI 3 обнаружили в открытом репозитории Microsoft.UI.Reactor. Оно уже умеет работать с реальным реестром Windows 11, а не просто демонстрирует обновлённый дизайн.

Разработчики сохранили привычную структуру из двух панелей: разделы находятся слева, параметры — справа. При этом интерфейс получил более просторные меню, адресную строку, строку состояния и оформление в стиле Windows 11 с плавными анимациями. Приложение позволяет создавать, переименовывать и удалять разделы, изменять значения и искать записи с помощью Ctrl+F.

Однако пока это лишь экспериментальный образец, а не готовая замена стандартному regedit.exe. В нём отсутствуют некоторые функции — импорт и экспорт файлов .reg, управление разрешениями и т.д.

Напомним, в нынешнем виде редактор реестра выглядит почти так же, как во времена Windows 95. То есть он почти не изменился за 30 лет.