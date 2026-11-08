Microsoft впервые за 30 лет решила обновить редактор реестра Windows

Windows 11 избавляется от интерфейса Windows 95

Microsoft работает над более современной версией редактора реестра Windows — экспериментальное приложение на базе WinUI 3 обнаружили в открытом репозитории Microsoft.UI.Reactor. Оно уже умеет работать с реальным реестром Windows 11, а не просто демонстрирует обновлённый дизайн.

Microsoft впервые за 30 лет решила обновить редактор реестра Windows
Источник изображения: Windows Latest

Разработчики сохранили привычную структуру из двух панелей: разделы находятся слева, параметры — справа. При этом интерфейс получил более просторные меню, адресную строку, строку состояния и оформление в стиле Windows 11 с плавными анимациями. Приложение позволяет создавать, переименовывать и удалять разделы, изменять значения и искать записи с помощью Ctrl+F.

Фото 1
Источник изображения: Windows Latest

Однако пока это лишь экспериментальный образец, а не готовая замена стандартному regedit.exe. В нём отсутствуют некоторые функции — импорт и экспорт файлов .reg, управление разрешениями и т.д.

Фото 1
Источник изображения: Windows Latest

Напомним, в нынешнем виде редактор реестра выглядит почти так же, как во времена Windows 95. То есть он почти не изменился за 30 лет.

Программное обеспечениеMicrosoftWindowsИсточники:Windows LatestVideocardz

Не пропускайте наши новостиДобавьте сайт в предпочитаемые источники, чтобы видеть нас чащеДобавить в Google

Предыдущая публикация: Airbus нужно поставить 249 самолётов за два месяца — иначе годовой план останется невыполненнымСледующая публикация: Двуспальная кровать на высоте 10 км: Singapore Airlines показала новый первый класс своих дальнемагистральных самолетов Boeing 777 и Airbus A350
Главное
Все новости
4 минуты назадKLM — одна из крупнейших авиакомпаний Европы — отказывается от лайнеров Airbus A320neo в пользу бразильских самолетов Embraer E195-E2
19 минут назадДвуспальная кровать на высоте 10 км: Singapore Airlines показала новый первый класс своих дальнемагистральных самолетов Boeing 777 и Airbus A350
48 минут назад2Airbus нужно поставить 249 самолётов за два месяца — иначе годовой план останется невыполненным
59 минут назадСША разрешили поставки ускорителей Nvidia H200 китайским компаниям, которых, похоже, даже не существует
20:02NASA объявило о наборе в 25-й отряд астронавтов для лунных программ и орбитальных станций
19:511Ядерный ровер и башня связи: NASA формирует первую сеть инфраструктуры для лунной базы
19:44Создан цифровой двойник Земли без жизни для поиска инопланетных биосфер
19:426TSMC создала потенциальную замену SRAM: новая память BEOL встраивается прямо в процессор и имеет ресурс 100 трлн циклов
19:37ИИ-агенты подключились к поиску внеземного разума: SETI автоматизирует работу радиотелескопа
19:31512 млн рублей за большой полноприводный гибрид Geely с мощностью 462 л.с. В Россию привезли Geely Galaxy V900
19:201Внедорожник Geely Battleship 700 с трехмоторной системой 1129 л. с. и дизельный гибрид Chery: названы лучшие двигатели Китая
Земной микроорганизм размножался 160 дней в условиях подповерхностного Марса — впервые удалось совместить сразу несколько экстремальных факторов19:19Земной микроорганизм размножался 160 дней в условиях подповерхностного Марса — впервые удалось совместить сразу несколько экстремальных факторов Учёные впервые показали, что солелюбивая архея способна размножаться и поддерживать обмен веществ при сочетании низкого давления, почти чистого CO₂, отсутствия кислорода и экстремальной солёности
19:031Двухподвесный электровелосипед-внедорожник с мотором 130 Н·м и большой батареей 1008 Вт·ч. Представлен Ecobike RX 600 Max SUV 2027
18:581Ракета NASA по пути к Луне трижды возмутила ионосферу Земли — возникшие из-за этого ошибки GPS могли затронуть беспилотные автомобили
18:49Производитель гуманоидных роботов Agility Robotics выходит на Nasdaq: компания станет первой в США публичной фирмой, специализирующейся на человекоподобных роботах
Водоплавающий Starship S40 стал первым космическим кораблём, попавшим в новый гигантский ангар GigaBay18:42Водоплавающий Starship S40 стал первым космическим кораблём, попавшим в новый гигантский ангар GigaBay Starship S40 выглядит не лучшим образом
18:223Лизинговые самолёты Boeing и Airbus останутся в России до 2029 года? Минтранс подготовил новый проект постановления
18:054Построенная Росатомом белорусская атомная станция выработала 70 млрд кВт⋅ч электроэнергии
17:486«Яковлеву» — создателю отечественных самолетов МС-21 и Superjet — не грозит банкротство, несмотря на иск «Ижстали»
BYD готова подвинуть Rolls-Royce, Maybach и Bentley. Представлен роскошный BYD Yangwang Altior за $310 000: четыре мотора, золото, нефрит и больше 1000 км на одной заправке17:2810BYD готова подвинуть Rolls-Royce, Maybach и Bentley. Представлен роскошный BYD Yangwang Altior за $310 000: четыре мотора, золото, нефрит и больше 1000 км на одной заправке Гибридная роскошь с поддержкой мегаваттной зарядки
17:141Huawei подмяла под себя рынок роутеров в Китае, но самая популярная модель — Xiaomi AX3000T
17:12«Космический феникс»: за пылевым дисков Млечного Пути обнаружен гигантский радиогалактический объект
17:052Средний геном человека содержит 5,3 миллиона генетических отличий от эталона
16:572Урановые кубы доказали, что немецкая атомная программа не смогла выйти на критический режим
16:498Apple ввела строгие лимиты на использование ИИ-инструментов для инженеров: ежедневный бюджет сокращён вдвое на фоне роста затрат на технологии
16:485Спутниковые «тарелки» Starlink начнут продавать в супермаркетах и частных магазинчиках — SpaceX расширяет сеть продаж
16:444ИИ полностью заменил биологов в лаборатории: роботы сами синтезируют и секвенируют ДНК
Миссия по очистке орбиты от мусора провалилась через месяц после запуска16:248Миссия по очистке орбиты от мусора провалилась через месяц после запуска Аппарат Otter 24C компании Starfish Space потерял связь из-за сбоя, сорвав контракт NASA стоимостью $15 млн на инспекцию неработающих спутников
16:212Почти 16 тысяч зеркал и расплавленная соль: Китай запустил самую высокогорную солнечную тепловую электростанцию в мире — на 260 млн кВт·ч в год
16:181Обменные рабочие станции для сотрудников и ИИ-агентов: основатели Parsec привлекли $8,75 млн на новую модель вычислений
16:12Старые лопасти ветряков превращают в графен, нагревая до 2000 °C за секунды
16:101Искусственный интеллект решил 18-летнюю проблему квантовых вычислений — результат проверили в Lean