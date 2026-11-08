Средний геном человека содержит 5,3 миллиона генетических отличий от эталона

Анализ почти миллиона полных последовательностей ДНК показал, что каждый носит сотни потенциально опасных мутаций и десятки изменений с неясным влиянием

Учёные из Медицинской школы Университета Эксетера создали наиболее полное описание «среднего» человеческого генома, проанализировав данные полногеномного секвенирования (полного чтения генетического кода) почти 900 тысяч взрослых участников британского проекта UK Biobank и американской программы All of Us.

Оказалось, что типичный геном отличается от стандартной эталонной последовательности примерно в 4,3–5,3 миллиона точек. Подавляющее большинство этих генетических вариантов (отличий последовательности ДНК от эталона) распространено в популяции, находится вне границ генов и не оказывает измеримого влияния на здоровье. Лишь около 1,5% всех различий относятся к редким.

В среднем человек несёт около 229 генетических вариантов, способных нарушить работу гена, хотя лишь 72% из них подтверждены с высокой достоверностью. Среди генов, связанных с моногенными наследственными заболеваниями, у каждого найдётся от 1 до 3 вариантов, которые база данных ClinVar (международный ресурс клинически значимых генетических изменений) классифицирует как патогенные или вероятно патогенные. Большинство из них представляют собой единственную копию при рецессивных состояниях, то есть человек выступает здоровым носителем. Кроме того, в каждом геноме присутствует порядка 50 вариантов с неясным значением (генетических изменений, влияние которых пока что невозможно интерпретировать).

Средний геном человека содержит 5,3 миллиона генетических отличий от эталона
Источник изображения: сгенерировано Muse

Команда учёных также оценила количество новых мутаций, возникающих при рождении. На основе анализа 2334 пар родителей и детей установлено, что каждый человек получает около 61 новой генетической ошибки плюс ещё две, формирующиеся на ранних этапах развития эмбриона. От 75% до 80% прослеживаемых новых мутаций происходят от отца. Каждое добавленное годами отцовского возраста в момент зачатия увеличивает этот показатель примерно на 1,2 мутации, тогда как материнский возраст добавляет лишь 0,4.

Полигенные оценки риска (совокупная вероятность развития болезней на основе множества мелких отличий) показали схожую картину. При анализе 28 распространённых заболеваний средний участник оказался в топ-10 процентов по примерно трём из них. Примерно каждый пятый представитель европейской популяции и каждый третий участник другой группы набрали максимальный балл хотя бы по одному заболеванию. Разрыв авторы связывают преимущественно с тем, что алгоритмы рассчитывались на выборке европейцев, а не с реальным превосходством в рисках. Люди африканского происхождения в среднем несут на миллион больше вариантов, что частично объясняется смещением самого референсного генома, созданного преимущественно на материалах европейцев.

Профессор Кэролайн Райт отмечает, что генетическая вариативность является нормой, а наличие небольших наборов мутаций, связанных с болезнями, не гарантирует их проявления у конкретного человека. Интерпретация результатов генетического тестирования и запуск программ скрининга требуют обязательного учёта симптомов, семейного анамнеза и других клинических факторов.

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