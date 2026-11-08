Почти 16 тысяч зеркал и расплавленная соль: Китай запустил самую высокогорную солнечную тепловую электростанцию в мире — на 260 млн кВт·ч в год

В Тибетском автономном районе Китая к национальной энергосети подключили первый энергоблок гибридной солнечной электростанции, расположенной на высоте около 4300 метров над уровнем моря. Комплекс в уезде Гар префектуры Нгари объединяет фотоэлектрические панели, солнечную тепловую генерацию и систему накопления энергии. Его задача — обеспечивать выработку электричества не только днём, но и после захода солнца.

Проект компании China General Nuclear Power Group (CGN) рассчитан на суммарную мощность 150 МВт. Из них 100 МВт приходится на обычные солнечные панели, ещё 50 МВт — на тепловую электростанцию. После выхода на полную мощность комплекс должен производить около 270 млн кВт·ч электроэнергии в год. Разработчики называют его самой высокогорной подключённой к сети солнечной тепловой электростанцией в мире.

Особенность проекта — использование расплавленной соли для хранения энергии. Избыточное электричество, вырабатываемое солнечными панелями днём, направляется на нагрев солевого теплоносителя. Когда солнечной генерации становится недостаточно, накопленное тепло используется для производства пара, который вращает турбину и вырабатывает электричество. Таким образом, станция может частично переносить дневную выработку на вечерние и ночные часы.

Строительство подобных объектов на высоте более 4000 метров сопряжено с трудностями: разреженным воздухом, сильным ультрафиолетовым излучением, ветрами, низкими температурами и большими перепадами температур в течение суток. Китай развивает и другие проекты солнечной тепловой энергетики на Тибетском нагорье. В частности, в уезде Амдо строят станцию мощностью 100 МВт с башенной системой: почти 16 тысяч зеркал направляют солнечный свет на центральный приёмник, где нагревается расплавленная соль. Для неё предусмотрен запас тепла на восемь часов, ожидаемая годовая выработка составляет около 260 млн кВт·ч.