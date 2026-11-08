AMD готовит ещё одну очень бюджетную видеокарту из прошлого поколения? В ПО HWiNFO появилась поддержка Radeon RX 7500

Программа HWiNFO с очередным обновлением получила поддержку видеокарты AMD, о которой мы ранее слышали, но которую так и не выпустили. Причём видеокарты из прошлого поколения.

В списке поддерживаемого оборудования появилась Radeon RX 7500. Информация о ней появлялась в Сети ещё в 2021 году, затем в 2023 году, но, видимо, AMD отказалась от планов по её запуску. Теперь же, вероятно, её всё же выпустят.

Никаких подробностей из ПО получить нельзя. Если опираться на данные из прошлого, вероятно, в основе будет лежать GPU Navi 33, как у RX 7600 и RX 7400. По параметрам новинка должна быть как раз между этими двумя моделями. К примеру, в прошлом году в Сеть попали данные о прототипе с 1536 потоковыми процессорами, 6 ГБ памяти и 96-битной шиной. Правда, это даже хуже, чем у RX 7400.

Учитывая современные реалии, вполне возможно, что карта получит всего 4 ГБ памяти.