Устаревшее шифрование раскрыто за секунды: ИИ-агенты Google DeepMind ускорили криптоанализ в 1600 раз

Обнаруженная уязвимость касается 1024-битных ключей, которые уже выведены из эксплуатации, но метод открывает путь к автоматизированной проверке современных стандартов безопасности

Агенты искусственного интеллекта компании Google DeepMind обнаружили уязвимости в устаревшем алгоритме шифрования RSA-1024, ускорив процесс поиска слабых мест в 1600 раз по сравнению с предыдущими методами.

Исследование показало, что традиционный криптоанализ, ранее занимавший годы, теперь можно сжать до коротких циклов проверки под контролем специалистов. Найденные уязвимости не угрожают современным стандартам безопасности, использующим ключи длиной от 2048 бит и более, которые применяются в онлайн-банкинге, мессенджерах и цифровых валютах.

Главный результат касается механизма цифровых подписей, который добавляет фиксированные данные перед подписанием информации для защиты от подделки. ИИ-агенты доказали, что если злоумышленник контролирует примерно половину блока подписываемых данных или больше, то защитные отступы перестают обеспечивать безопасность. В таких условиях подделать подпись становится математически не сложнее, чем атаковать систему без дополнительных данных.

Разработанный алгоритм улучшает показатели лучшей известной атаки на 1024-битные ключи в 1600 раз. При тестировании в изолированной среде реализация потребовала в 3,5 раза меньше времени процессора и менее одной тысячной части вычислительной мощности, необходимой для факторизации самого ключа.

Устаревшее шифрование раскрыто за секунды: ИИ-агенты Google DeepMind ускорили криптоанализ в 1600 раз
Источник изображения: сгенерировано Muse

Второй прорыв связан с пакетной факторизацией, представляющей собой одновременный расчёт нескольких ключей одинаковой длины. Поскольку многие системы используют стандартизированные размеры ключей, атакующие могут распределять затраты на сложные вычисления между несколькими целями. Алгоритм, предложенный нейросетевыми агентами, повысил асимптотическую эффективность этого процесса, снижая средние вычислительные затраты на каждый последующий 1024-битный ключ в 30 раз по сравнению с предыдущими техниками.

Работа выполнена совместно с исследователями Калифорнийского университета в Сан-Диего и французского исследовательского центра Inria. Результаты были подтверждены воспроизведением ранее решённого бенчмарка RSA-1024 в песочнице, что продемонстрировало стабильность методов и их способность обходить ручные ограничения. Объявление о находке сделал вице-президент и старший учёный Google DeepMind Пушмит Коули.

Полученные данные подчёркивают необходимость регулярной переоценки криптографических предположений по мере роста возможностей искусственного интеллекта в решении сложных математических задач. Авторы исследования отмечают, что методы автоматизированного криптоанализа станут обязательным инструментом для стресс-тестирования будущих стандартов шифрования, позволяя специалистам выявлять потенциальные риски задолго до появления реальных угроз.

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