Apple ввела строгие лимиты на использование ИИ-инструментов для инженеров: ежедневный бюджет сокращён вдвое на фоне роста затрат на технологии

Джон Тернус требует оптимизации процессов, тогда как общие расходы на исследования и разработки выросли на 32% из-за масштабирования инфраструктуры под задачи искусственного интеллекта

Apple сократила дневной лимит расходов на использование моделей искусственного интеллекта для части инженеров с $300 до $200, а в перспективе планирует снизить его до $100 в сутки. Решение принято в рамках курса руководства на повышение операционной эффективности, при этом компания уже рассматривает возможность ограничения аналогичных бюджетов для сотрудников других отделов до $25 в день.

Установленные лимиты касаются токенов — базовых единиц данных, которые обрабатывают нейросети при генерации текста или создании кода. Разработчики могут обращаться к таким сервисам, как Claude от Anthropic, ChatGPT от OpenAI и Gemini от Google, однако теперь им предлагается переходить на более дешёвые модели или использовать локальные решения, работающие непосредственно на устройствах компании. Для превышения лимита сотрудникам необходимо согласовывать запросы с руководством высшего звена.

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Реакция внутри компании разделилась: часть специалистов отмечает, что исходный бюджет редко использовался полностью, тогда как другие воспринимают ограничения как сигнал к дальнейшему сокращению штата после увольнения более 200 сотрудников в августе. Сменивший пост генерального директора 1 сентября Джон Тернус активно устраняет управленческие уровни и привлекает внешних консультантов для аудита рабочих процессов в отдельных подразделениях.

Несмотря на внутреннюю экономию, общие затраты Apple продолжают расти: расходы на исследования и разработки в текущем финансовом году увеличились на 32% за счёт масштабирования инфраструктуры под задачи искусственного интеллекта, а операционные расходы достигли $75,5 миллиарда, показав рост на %22.

Подобная практика становится отраслевым стандартом — Microsoft внедрила распределение бюджетов по направлениям, Tesla ограничила недельные расходы персонала до $200, а Uber установил месячный лимит в $1500 на один инструмент для программирования. Переход на внутренние или более экономичные решения позволяет сохранить темп создания продуктов без неконтролируемого роста затрат на облачные API.