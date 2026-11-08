Миссия по очистке орбиты от мусора провалилась через месяц после запуска

Аппарат Otter 24C компании Starfish Space потерял связь из-за сбоя, сорвав контракт NASA стоимостью $15 млн на инспекцию неработающих спутников

Компания Starfish Space потеряла связь с аппаратом Otter 24C спустя всего месяц после вывода на орбиту, что досрочно прекратило выполнение контракта NASA на $15 млн.

Спутник был запущен 1 октября на борту ракеты-носителя SpaceX Transporter-18 в рамках программы SSPICY (Small Spacecraft Propulsion and Inspection Capability — оценка маневренности и инспекция малых аппаратов). Во время этапа ввода в эксплуатацию отказала система защиты бортовой электроники, произведённая компанией Astro Digital. Ошибка привела к автоматическому отключению радиостанции, после чего восстановить телеметрию и управление со станции наземного контроля не удалось.

Инцидент стал вторым подряд аппаратным сбоем для оператора: в 2023 году аналогичная проблема со стороны поставщика услуг выведения привела к неконтролируемому вращению первого аппарата компании. Программа SSPICY изначально предполагала сближение с несколькими списанными американскими спутниками для съёмки и сбора данных, необходимых для планирования будущих операций по их уводу с орбиты. Досрочное завершение проекта прервало первую попытку агентства NASA профинансировать коммерческую инспекцию космического мусора, добавившись к ряду недавних неудач в секторе активного удаления орбитальных объектов.

Миссия по очистке орбиты от мусора провалилась через месяц после запуска
Источник изображения: Starfish Space

Несмотря на потерю аппарата, оператор планирует продолжить работу по контракту с использованием других спутников своего флота. В частности, компания уже внедряет исправленную версию программного обеспечения для плат Astro Digital, чтобы исключить повторение подобных сценариев. Предыдущий аппарат Otter Pup 2, выведенный на орбиту в 2025 году, успешно продемонстрировал способность выполнять манёвры сближения на дистанции 40 метров от цели, подтвердив техническую пригодность платформы для оставшихся задач инспекции.

Параллельно компания сохраняет действующий контракт с Агентством космических разработок США (SDA) на сумму $52,5 млн, предусматривающий услуги по своду спутников с орбиты.

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