Другой не справился с расстановкой товаров на полках

В Китае провели эксперимент: шесть роботов вышли на смену в супермаркете — один увидел переполненную мусорку и просто ушел из магазина ⁠ 5

Шесть человекоподобных роботов китайской компании AGIBOT провели сутки в работающем магазине Шанхая. Они встречали покупателей, готовили кофе, подавали еду, доставали товары и пополняли полки. За 24 часа машины выполнили в общей сложности 1730 задач.

Эксперимент под названием «Robots Never Clock Out» проходил с 10:00 2 ноября до 10:00 3 ноября в районе Сюйхуэй. AGIBOT задействовала шесть колёсных роботов G2 и транслировала происходящее онлайн — за испытанием следили более двух миллионов зрителей.

По данным компании, роботы 683 раза взаимодействовали с клиентами, выполнили 369 заказов на подбор и доставку товаров, приготовили 147 порций кофе и подали 126 завтраков. Ещё 277 заданий пришлось на проверку и пополнение полок, 128 — на уборку столов. Оценивали не только количество выполненной работы, но и скорость реакции, отзывы покупателей, продолжительность работы и способность справляться с неожиданными ситуациями.

Сложнее всего машинам дались уборка и контроль за товарами. Робот-уборщик столкнулся с переполненной мусорной корзиной, которая перекрыла привычный маршрут. Вместо того чтобы устранить препятствие или найти обходной путь, он просто вышел из магазина и не вернулся на рабочее место. Другой робот, отвечавший за полки, не смог отслеживать заканчивающиеся товары и своевременно пополнять запасы.