Спутниковые «тарелки» Starlink начнут продавать в супермаркетах и частных магазинчиках — SpaceX расширяет сеть продаж

SpaceX открыла новую программу розничных продаж оборудования Starlink в США. Теперь подать заявку на сотрудничество может практически любой магазин — от небольших хозяйственных и спортивных торговых точек до магазинов товаров для фермерских хозяйств. Компания рассчитывает таким образом расширить присутствие спутникового интернета, особенно в небольших населённых пунктах и отдалённых районах.

Для участия продавцу достаточно заполнить специальную форму на сайте Starlink и разместить у себя комплекты оборудования. Речь идёт о домашней антенне Starlink V4 и портативной Starlink Mini. Магазины будут продавать устройства и получать комиссию, размер которой пока не раскрывается. При этом SpaceX оставляет за собой все остальные операции: подключение к интернету, оплату подписок, обслуживание клиентов и управление учётными записями.

Компания также готова предоставить торговым точкам фирменные демонстрационные стенды. В заявке она интересуется количеством магазинов, примерным потоком покупателей и местом размещения оборудования. В частности, SpaceX рассчитывает, что стенды будут находиться на хорошо заметных местах.

Пока программа доступна только американским магазинам. При этом Starlink уже продаётся в крупных сетях Best Buy, Target, Walmart и Home Depot. Новая инициатива позволит подключить к продажам небольшие независимые торговые точки. Это особенно актуально для сельских районов, где ближайший крупный магазин порой находится за десятки километров.

Расширение розничной сети происходит на фоне подготовки Starlink к запуску спутников нового поколения V3, которые должны существенно увеличить пропускную способность системы. SpaceX предстоит привлечь больше абонентов, чтобы загрузить новые мощности и окупить их развёртывание. Ранее компания также запустила денежную реферальную программу для привлечения новых пользователей.