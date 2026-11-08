Управление воздушным движением США переходит с дискет на цифровые экраны

Авиационное ведомство заменит устаревшие накопители 1980-х годов в более чем 400 объектах к концу 2028 года для повышения безопасности и снижения затрат на обслуживание

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) официально объявило о завершении эксплуатации дискетных накопителей в системах управления воздушным движением. Технология, разработанная компанией IBM в 1971 году, десятилетиями обеспечивала хранение критически важных метеоданных и оперативной информации для авиадиспетчеров. В настоящее время такие системы работают на территории более 400 объектов по всей стране, что делает их последним крупным государственным сегментом, зависящим от магнитных носителей конца XX века.

Устаревшее оборудование будет полностью заменено на современную платформу Enterprise Information Display System (E-IDS) — комплекс цифровых мониторов для передачи статусов, обновлений и экстренных оповещений экипажам и диспетчерским группам. План модернизации предусматривает установку новых интерфейсов в 435 локациях к концу 2028 года. Первыми объектами перехода станут международные аэропорты Атлантик-Сити, Нашвилл и Грейтер-Рочестер, а также центры обработки данных в Атланте и Солт-Лейк-Сити.

Управление воздушным движением США переходит с дискет на цифровые экраны
Источник изображения: Grok Imagine

Сохранение дискет в правительственных структурах долгое время оставалось аномалией на фоне массового отказа отрасли от аналоговых носителей. Американские военно-воздушные силы прекратили использование 8-дюймовых дискет, связанных с системами запуска ядерных ракет, лишь в 2019 году. Японское правительство завершило поэтапный вывод таких систем из эксплуатации в 2024 году, сохранив лишь один резервный узел. Переход FAA знаменует собой финальный этап закрытия этого технологического пласта в сфере критической инфраструктуры.

Замена магнитных накопителей на цифровые дисплеи напрямую влияет на операционную эффективность и безопасность полётов. Официальный бюллетень ведомства указывает, что новый интерфейс обеспечит диспетчерам мгновенный доступ к актуальным данным, сократит расходы на ремонт и обслуживание изношенного оборудования, а также минимизирует риски сбоев при передаче информации. Внедрение E-IDS переводит национальную сеть управления воздушным движением на стандарты современного цифрового мониторинга, исключая физическую деградацию старых носителей и необходимость поиска запчастей для техники, производство которой давно остановлено.

АвиацияАвиацияЦифровизациямодернизацияИсточники:engadget

Не пропускайте наши новостиДобавьте сайт в предпочитаемые источники, чтобы видеть нас чащеДобавить в Google

Предыдущая публикация: Самый экономичный ускоритель ИИ? Представлен DFRobot DX-M1 формата M.2: производительность 25 TOPS при потреблении всего 5 ВтСледующая публикация: AST SpaceMobile будет строить собственные ракеты, чтобы догнать Starlink Mobile
Главное
Все новости
14 минут назадMaxwell Aircraft представила гибридный самолёт-амфибию с электрическим разгоном и дизельными двигателями — дальностью полёта более 1800 км
Физики ЦЕРН нашли свидетельства распада, который искали 42 года: эксперимент CERN LHCb зафиксировал крайне редкий распад B⁰-мезона с вероятностью около 1 случая на 10 млрд17 минут назадФизики ЦЕРН нашли свидетельства распада, который искали 42 года: эксперимент CERN LHCb зафиксировал крайне редкий распад B⁰-мезона с вероятностью около 1 случая на 10 млрд Результат открывает новые возможности для проверки Стандартной модели и поиска неизвестных частиц
31 минуту назад1Учёные сделали шаг к аккумуляторам, которые могут превзойти литиевые по энергоёмкости: фтор-ионные батареи способны обеспечить плотность энергии 600 Вт·ч/кг
44 минуты назад5В Китае провели эксперимент: шесть роботов вышли на смену в супермаркете — один увидел переполненную мусорку и просто ушел из магазина
48 минут назадВ США вырастили первый в мире алмаз диаметром 200 мм для микроэлектроники
14:493Сам себе Илон Маск. Энтузиаст собрал и запустил твердотопливную ракету, она поднялась на 9 км
14:451AMD готовит ещё одну очень бюджетную видеокарту из прошлого поколения? В ПО HWiNFO появилась поддержка Radeon RX 7500
14:301Nvidia хочет использовать здания телекоммуникационной компании Brightspeed для создания небольших ЦОД по всем США
14:27AST SpaceMobile будет строить собственные ракеты, чтобы догнать Starlink Mobile
14:191Самый экономичный ускоритель ИИ? Представлен DFRobot DX-M1 формата M.2: производительность 25 TOPS при потреблении всего 5 Вт
14:19Лаунчер Epic Games Store можно будет официально запустить на SteamOS. Epic Games реализует такую поддержку
14:142Энергопотребление нового центра Microsoft сравнялось со всем Амстердамом: протестующие прорвали ограждение стройки
14:1011Пользователи ChatGPT жалуются на внезапные блокировки аккаунтов без предупреждения — апелляции отклоняют за минуту
14:03Технологические гиганты оспорили калифорнийский запрет на вовлекающие ленты для подростков
13:5310Экраны OLED в телевизорах LG и Sony «гниют» по краям: проблемными оказались ТВ с панелями WOLED LG Display, к панелям QD-OLED от Samsung вопросов нет
13:292Продажи электромобилей в России установили рекорд, самая популярная модель — «параллельный» Changan Qiyuan Q05, а Zeekr в топ-5 нет
13:142Рентген показал iPhone 18 и iPhone 18e изнутри: смартфоны могут получить одинаковые батареи 4430 мА·ч (больше, чем у iPhone 17 и iPhone 17e)
12:575Oppo прокачала мобильную зарядку: 100 Вт через порт USB-A
11:424Дешевые планшетофоны возвращаются: представлен 7-дюймовый BPad X7 за $110
11:32Солнце повторило рекорд XXI века: 29 вспышек за сутки
09:0124Впервые за 100 лет физики подтвердили существование третьего типа магнетизма
08:4026Обвал цен на акции технологических компаний ставит под угрозу IPO Anthropic
08:0811Один из крупнейших хостинг-провайдеров Рунета Beget начал восстановление сайтов после масштабной кибератаки
07:3611Два гуманоидных робота Xiaomi отработали на автомобильном заводе более 8 часов
Себестоимость Tesla Optimus планируют снизить до $20 000, роботов будут сдавать в аренду07:1520Себестоимость Tesla Optimus планируют снизить до $20 000, роботов будут сдавать в аренду Производительность Optimus сможет в пять раз превысить показатели среднестатистического человека.
Новенький iPhone сломался через четыре дня после покупки: Apple оценила ремонт в $150007:0940Новенький iPhone сломался через четыре дня после покупки: Apple оценила ремонт в $1500 В Apple считают, что неисправность возникла по вине пользователя
07:0414Китай представил новое поколение собственных литографических машин
06:561Литий-воздушные аккумуляторы с запасом хода до 2000 км готовит CATL
06:531ChatGPT теперь умеет создавать анимированные GIF-файлы благодаря новой модели изображений OpenAI
06:472Oppo готовит зарядное устройство на 120 Вт с тремя портами
06:412OnePlus переводит смартфоны на ColorOS 17: опубликован график обновлений на ноябрь
Ядерный ровер Promise отправят на Луну: аппарат проработает 18 месяцев06:27Ядерный ровер Promise отправят на Луну: аппарат проработает 18 месяцев Мобильная лаборатория поможет изучить поверхность Луны и собрать данные, необходимые для безопасного пребывания астронавтов в ранее неисследованных районах.