Управление воздушным движением США переходит с дискет на цифровые экраны

Авиационное ведомство заменит устаревшие накопители 1980-х годов в более чем 400 объектах к концу 2028 года для повышения безопасности и снижения затрат на обслуживание

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) официально объявило о завершении эксплуатации дискетных накопителей в системах управления воздушным движением. Технология, разработанная компанией IBM в 1971 году, десятилетиями обеспечивала хранение критически важных метеоданных и оперативной информации для авиадиспетчеров. В настоящее время такие системы работают на территории более 400 объектов по всей стране, что делает их последним крупным государственным сегментом, зависящим от магнитных носителей конца XX века.

Устаревшее оборудование будет полностью заменено на современную платформу Enterprise Information Display System (E-IDS) — комплекс цифровых мониторов для передачи статусов, обновлений и экстренных оповещений экипажам и диспетчерским группам. План модернизации предусматривает установку новых интерфейсов в 435 локациях к концу 2028 года. Первыми объектами перехода станут международные аэропорты Атлантик-Сити, Нашвилл и Грейтер-Рочестер, а также центры обработки данных в Атланте и Солт-Лейк-Сити.

Сохранение дискет в правительственных структурах долгое время оставалось аномалией на фоне массового отказа отрасли от аналоговых носителей. Американские военно-воздушные силы прекратили использование 8-дюймовых дискет, связанных с системами запуска ядерных ракет, лишь в 2019 году. Японское правительство завершило поэтапный вывод таких систем из эксплуатации в 2024 году, сохранив лишь один резервный узел. Переход FAA знаменует собой финальный этап закрытия этого технологического пласта в сфере критической инфраструктуры.

Замена магнитных накопителей на цифровые дисплеи напрямую влияет на операционную эффективность и безопасность полётов. Официальный бюллетень ведомства указывает, что новый интерфейс обеспечит диспетчерам мгновенный доступ к актуальным данным, сократит расходы на ремонт и обслуживание изношенного оборудования, а также минимизирует риски сбоев при передаче информации. Внедрение E-IDS переводит национальную сеть управления воздушным движением на стандарты современного цифрового мониторинга, исключая физическую деградацию старых носителей и необходимость поиска запчастей для техники, производство которой давно остановлено.