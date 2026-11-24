Для оплаты нейросетей и путешествий: МТС выпустил зарубежную карту, которую можно пополнять из России ⁠ 3

Оператор МТС запустил продажу пополняемой виртуальной карты зарубежного банка через сервис «МТС Оплата». С ее помощью можно оплачивать иностранные онлайн-сервисы, подписки, бронирование отелей и аренду автомобилей, а также совершать покупки в обычных магазинах за границей.

Стоимость выпуска карты составляет почти 6 тысяч рублей. Как обещает МТС, оформление занимает не более пяти минут после заполнения необходимых данных. Карта действует три года, плата за обслуживание не взимается.

Для управления счетом предусмотрен личный кабинет, где можно проверять баланс, просматривать историю операций, пополнять карту, а также блокировать и разблокировать ее. Внести деньги можно через Систему быстрых платежей или с любой российской банковской карты. При пополнении в рублях средства автоматически конвертируются в валюту счета. Комиссия за пополнение и проведение успешных или отмененных операций отсутствует.

Карта поддерживает привязку к популярным мобильным кошелькам и технологию 3D Secure для дополнительной защиты онлайн-платежей.

Ранее МТС предлагал только предоплаченные зарубежные карты. Новый вариант позволяет самостоятельно пополнять счет по мере необходимости. По словам руководителя кластера «Платежи и переводы» МТС Кирилла Пальчуна, решение рассчитано в том числе на путешественников и пользователей зарубежных цифровых платформ, включая нейросети, игровые и стриминговые сервисы.