В России и Белоруссии выявили новый Android-троян RatHat, который использует искусственный интеллект для управления вредоносными процессами. По данным компании F6, в октябре 2026 года специалисты обнаружили около 10 заражённых устройств. В дальнейшем программа может применяться для атак на клиентов банков и других финансовых сервисов.

Троян распространяется через фишинговые сайты под видом обычных приложений. Исследованный образец маскировался под новую социальную сеть, однако злоумышленники могут менять его название и иконку, выдавая за любую программу.

Для работы RatHat использует модель Gemini 2.5 Flash Lite от Google. С её помощью вредоносное ПО адаптируется к разным языкам и версиям Android, а также распознаёт элементы интерфейсов банковских и системных приложений.

После заражения троян способен получить доступ к камере, микрофону, экрану и другим данным смартфона. Кроме того, он может перехватывать информацию, подменять реквизиты банковских переводов, скрывать своё присутствие и маскироваться под другие приложения. Предусмотрены и механизмы обхода антивирусов и банковских антифрод-систем.

В F6 отмечают, что пока число выявленных заражений невелико, однако подобные случаи могут стать началом более масштабных атак. Пользователям рекомендуют не устанавливать приложения по ссылкам из сообщений и с подозрительных сайтов, проверять запрашиваемые разрешения и загружать программы только из официальных магазинов. Особое внимание следует уделять доступу к службе «Специальные возможности» Android.