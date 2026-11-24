Учёные переделали обычный 3D-принтер для печати структур из живых бактерий высотой более 100 слоёв — в 5 раз больше прежнего предела для подобных систем ⁠ 1

Учёные из Рочестерского и Корнеллского университетов (США) переделали обычный любительский 3D-принтер Creality Ender 3 в биопринтер, способный создавать объёмные структуры из живых бактерий до 100 слоёв. На оборудование и переделку потребовалось около $450, тогда как коммерческие биопринтеры могут стоить более $100 000.

Вместо стандартной печатающей головки исследователи установили насос, подающий биочернила через шприц. Он не только выдавливает материал, но и втягивает его обратно между перемещениями сопла. Настройка подачи позволила почти в 100 раз сократить количество случайных отложений бактерий, благодаря чему края напечатанных элементов стали значительно чётче. Основная проблема предыдущих самодельных биопринтеров заключалась в том, что мягкий гель проседал до затвердевания, поэтому такие установки обычно не могли создавать конструкции выше 20 слоёв.

Источник изображения: Ram S. Gona; Hongyi Cai; Marie Olland; Manasi Subhash Gangan; Tiana C. Rohe; Danielle T. Bennett; Urvi O. Mehta; Meredith N. Silberstein; Anne S. Meyer

Для решения этой проблемы учёные поместили печатающую головку в поддерживающую суспензию из мельчайших частиц желатина или агарозы (полисахарида, получаемого из водорослей), смешанных с хлоридом кальция. Эта среда удерживает каждый новый слой от деформации, пока чернила на основе альгината (природного полимера из бурых водорослей) закрепляются. В результате установка способна создавать полые цилиндры и решётчатые конструкции. В предварительной версии исследования показана 100-слойная структура высотой почти 22 мм.

Источник изображения: Ram S. Gona; Hongyi Cai; Marie Olland; Manasi Subhash Gangan; Tiana C. Rohe; Danielle T. Bennett; Urvi O. Mehta; Meredith N. Silberstein; Anne S. Meyer

Геометрия таких конструкций важна для самих микроорганизмов: полые формы обеспечивают большую площадь поверхности, через которую бактерии получают питательные вещества и выделяют продукты обмена. Учёные также разработали 2 варианта поддерживающей среды. Желатиновую суспензию можно удалить после завершения печати, извлекая готовую конструкцию. Вариант с агарозой, напротив, остаётся вокруг неё и служит инкубатором. Ранее напечатанные бактерии начинали погибать примерно через 9 дней, но в агарозной среде с добавленными питательными веществами кишечная палочка Escherichia coli сохраняла жизнеспособность в течение 4 недель.

Работа продолжает более чем десятилетние исследования лаборатории ведущего автора проекта Энн Мейер, посвящённые созданию живых структур для изучения антибактериальных технологий и очистки сточных вод. Более длительное поддержание жизнеспособности бактерий позволит создавать искусственные биоплёнки — сообщества микроорганизмов, закрепляющиеся на поверхностях. В зависимости от используемых бактерий такие конструкции могут применяться для очистки загрязнённой воды и разложения пластика. Учёные выложили файлы STL и управляющий код G-code на GitHub, поэтому лаборатории и энтузиасты, уже располагающие Ender 3, смогут воспроизвести разработку.